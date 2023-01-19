В курганский Центр кластерного развития хотят найти начальника с зарплатой 50 тысяч рублей

В структуру, которая занимается развитием кластеров, ищут руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Центр кластерного развития ищут руководителя. Вакансия появилась на портале «Работа в России». Данная структура была создана в 2011 году, когда областью руководил губернатор Олег Богомолов. Сейчас центр является структурным подразделением регионального фонда «Агентство технологического развития».

«Карточка вакансии: руководителя структурного подразделения „Центр кластерного развития Курганской области“. Обязанности: оперативный финансовый контроль, текущее и стратегическое финансовое планирование. Он должен обеспечивать выполнение планов, задач, поставленных правительством Курганской области», — говорится в опубликованном объявлении. Потенциальный руководитель Центра кластерного развития должен уметь руководить коллективом, контролировать исполнение бюджета. Быть ответственным, коммуникабельным, дисциплинированным и быстро усваивать информацию. Зарплата, которая указана в объявлении, составляет 45-50 тысяч рублей.

На сайте Агентства технологического развития региона говорится, что структура была создана в декабре 2011 года. Ее цели — развитие территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных проектов и создание условий для эффективного взаимодействия их участников. По данным сервиса СБИС, как самостоятельная организация центр был ликвидирован в 2019 году. С 2020 года является структурным подразделением фонда «Агентство технологического развития Курганской области».

По данным на вечер 19 января вакансия руководителя Центра кластерного развития была убрана с сайта. Получить оперативный комментарий в ведомстве, по какой причине убрали объявление и получилось ли найти кандидатов на этот пост, не удалось. В курганское Агентство технологического развития направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на сайте «Работа России» опубликована вакансия первого заместителя главы Звериноголовского округа. Кандидатам предлагают зарплату в размере 34 — 46 тысяч рублей.

Вакансия руководителя в Центр кластерного развития на портале «Работа в России» была обновлена 16 января 2023 года Скриншот с портала «Работа в России»