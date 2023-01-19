Президент Польши дал прогноз, как завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине должен закончиться переговорами, но пока для этого нет предпосылок. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Дуда согласился со словами генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что боевые действия на Украине закончатся переговорами. «Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются конфликты. И этот, такой важный для всего мира, тоже так закончится», — сказал Дуда на ВЭФ. Трансляция ведется на сайте форума. По его словам, стороны рано или поздно будут готовы к диалогу, но сейчас для этого нет условий.
Президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам, но украинский лидер Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с Путиным. В случае возобновления обсуждения Украина должна учесть факт присоединения к РФ новых регионов, цитирует Life директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука. Также после окончания спецоперации РФ на Украине Европе нужно будет помириться с Россией, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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Конфликт на Украине должен закончиться переговорами, но пока для этого нет предпосылок. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Дуда согласился со словами генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что боевые действия на Украине закончатся переговорами. «Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются конфликты. И этот, такой важный для всего мира, тоже так закончится», — сказал Дуда на ВЭФ. Трансляция ведется на сайте форума. По его словам, стороны рано или поздно будут готовы к диалогу, но сейчас для этого нет условий. Президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам, но украинский лидер Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с Путиным. В случае возобновления обсуждения Украина должна учесть факт присоединения к РФ новых регионов, цитирует Life директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука. Также после окончания спецоперации РФ на Украине Европе нужно будет помириться с Россией, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.