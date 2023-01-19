FT описало эксперимент с ядерным ударом России по США

19 января 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

В симуляторе «президенту США» предлагается нанести контрудар Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Британская газета Finacial Times описала, что может произойти в случае ядерного удара России по США. Журналист Finacial Times Джон Торнхилл поучаствовал в эксперименте с помощью виртуального симулятора. «Триста ядерных ракет с завыванием устремляются в сторону США. Вероятно, это превентивный удар условной России с целью уничтожить все шахты межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования в стране. Противоракетная оборона не может сбить многие летящие ракеты», — передает Finacial Times . Сообщается, что в результате погибнут 2 миллиона жителей США. Симулятор разработали эксперты по безопасности Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт. Человек, надевающий шлем, оказывается в виртуальной реальности президентом США. Ему предлагают три варианта, как ответить на ядерный удар. В каждом из них предлагается контрудар по различным объектам, в результате которого погибнут миллионы человек. По условиям эксперимента, президенту не удается связаться с противником, так как никто не отвечает на звонки. Разработчики отметили, что правильного варианта решения нет. Президент России Владимир Путин заявлял, что стране не нужен ядерный удар, так как в этом нет смысла. По его словам, ядерное оружие является единственным способом защиты на фоне нарастающей угрозы ядерной войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британская газета Finacial Times описала, что может произойти в случае ядерного удара России по США. Журналист Finacial Times Джон Торнхилл поучаствовал в эксперименте с помощью виртуального симулятора. «Триста ядерных ракет с завыванием устремляются в сторону США. Вероятно, это превентивный удар условной России с целью уничтожить все шахты межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования в стране. Противоракетная оборона не может сбить многие летящие ракеты», — передает Finacial Times. Сообщается, что в результате погибнут 2 миллиона жителей США. Симулятор разработали эксперты по безопасности Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт. Человек, надевающий шлем, оказывается в виртуальной реальности президентом США. Ему предлагают три варианта, как ответить на ядерный удар. В каждом из них предлагается контрудар по различным объектам, в результате которого погибнут миллионы человек. По условиям эксперимента, президенту не удается связаться с противником, так как никто не отвечает на звонки. Разработчики отметили, что правильного варианта решения нет. Президент России Владимир Путин заявлял, что стране не нужен ядерный удар, так как в этом нет смысла. По его словам, ядерное оружие является единственным способом защиты на фоне нарастающей угрозы ядерной войны.