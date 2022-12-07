Путин заявил о нарастании ядерной угрозы

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Россия рассматривает ядерное оружие в качестве защиты, заявил Владимир Путин Фото:

Россия рассматривает ядерное оружие как единственный способ защиты на фоне нарастающей угрозы ядерной войны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить. Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара», — заявил Владимир Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».

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Россия рассматривает ядерное оружие как единственный способ защиты на фоне нарастающей угрозы ядерной войны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить. Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара», — заявил Владимир Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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