Путин заявил о нарастании ядерной угрозы 07 декабря 2022 в 20:16 Размер текста - 17 + Россия рассматривает ядерное оружие в качестве защиты, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия рассматривает ядерное оружие как единственный способ защиты на фоне нарастающей угрозы ядерной войны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить. Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара», — заявил Владимир Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24». Россия рассматривает ядерное оружие как единственный способ защиты на фоне нарастающей угрозы ядерной войны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить. Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара», — заявил Владимир Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям