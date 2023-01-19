Сотрудники старейшего свердловского хлебокомбината пожаловались Путину на директора. Скрин

Сотрудники Карпинского предприятия жалуются, что предприятие умышленно ведут к банкротству Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Карпинского хлебокомбината (Свердловская область), основанного в 1949 году, написали письмо на имя президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой обратить внимание на предприятие, которое пришло в упадок. Об этом URA.RU рассказали работники, текст обращения есть в распоряжении агентства.

«С момента назначения очередного директора — Нуриева Марата Ринатовича, предприятие с его личного указания умышленно приводится в упадок и фактически к банкротству, материальная база не ремонтируется и не модернизируется. Сам директор постоянно отсутствует на рабочем месте, руководство заводом осуществляет не постоянно», — говорится в письме.

Также сотрудники жалуются на то, что из-за перехода предприятия на низкосортное сырье и использования уцененных товаров упало качество продукции. Из-за этого от карпинского хлеба отказались сетевые магазины, а 80% продукции, которая поступает в фирменные киоски хлебокомбината, возвращается обратно — местные жители все реже покупают хлеб, так как он стал хуже.

Из-за того, что падают объемы производства, часть сотрудников хлебокомбината планируют уволить. Некоторые из них уже получили уведомления о сокращении с 14 марта 2023 года. «Мы все возмущены, но терять нечего — то, что было раньше, не вернешь, все сломали. Жалко коллектив — многие работают здесь по 20-30 лет — и то, что город без хлеба останется. Хочется, чтобы на нашу ситуацию обратили внимание президент и губернатор и как-то вмешались», — рассказывает одна из сотрудниц хлебокомбината.

URA.RU обратился за комментарием к директору Карпинского хлебокомбината Марату Нуриеву, но оперативно получить комментарий не удалось. Также агентство отправило запрос в «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области», в чью структуру входит Карпинский хлебокомбинат и еще несколько подобных предприятий. На момент публикации новости ответ не поступил.

Согласно информации на сайте агентства, карпинский хлебокомбинат был основан в 1949 году. В разные годы его численность достигала 170 человек (сейчас около 90), и выпекалось до 21 тонны хлеба, 800 кг батонов и около 400 кг мелко штучных изделий.