18 января 2023

В Нижневартовске эвакуировали третий ТЦ за день

© Служба новостей «URA.RU»
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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, полиция, лубянская площадь, полицейское оцепление
В Нижневартовске эвакуировали торговый центр Европа-сити Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали торговый центр Европа-сити. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Сейчас был в Европа-сити. Сработала сигнализация, что в здании задымление, просьба всех покинуть здание. Охранник начал всех выгонять. Вышли — на улице полиция, перекрыли заезды и, по-моему, кинологи приехали», — уточняет очевидец.

В пресс-службе полиции попросили время для подготовки информации. Получить комментарий до публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Причиной эвакуации назвали сообщение о минировании.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали торговый центр Европа-сити. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Сейчас был в Европа-сити. Сработала сигнализация, что в здании задымление, просьба всех покинуть здание. Охранник начал всех выгонять. Вышли — на улице полиция, перекрыли заезды и, по-моему, кинологи приехали», — уточняет очевидец. В пресс-службе полиции попросили время для подготовки информации. Получить комментарий до публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Причиной эвакуации назвали сообщение о минировании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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