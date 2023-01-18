В Нижневартовске эвакуировали третий ТЦ за день

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали торговый центр Европа-сити. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Сейчас был в Европа-сити. Сработала сигнализация, что в здании задымление, просьба всех покинуть здание. Охранник начал всех выгонять. Вышли — на улице полиция, перекрыли заезды и, по-моему, кинологи приехали», — уточняет очевидец.
В пресс-службе полиции попросили время для подготовки информации. Получить комментарий до публикации материала не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Причиной эвакуации назвали сообщение о минировании.
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