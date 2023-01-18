В ХМАО эвакуируют торговый центр из-за сообщения о минировании

В Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным», — сказал источник. На камерах видеонаблюдения видно, что люди массово покидают торговый центр.
В пресс-службе УМВД по ХМАО сказали, что не могут комментировать ситуацию. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок журналиста агентства не ответили.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа прошлого года силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.
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