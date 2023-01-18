В ХМАО эвакуируют торговый центр из-за сообщения о минировании

19 января 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Поступило сообщение о минировании в торговом центре Нижневартовска Green Park Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным», — сказал источник. На камерах видеонаблюдения видно, что люди массово покидают торговый центр. В пресс-службе УМВД по ХМАО сказали, что не могут комментировать ситуацию. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок журналиста агентства не ответили. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа прошлого года силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.

В Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным», — сказал источник. На камерах видеонаблюдения видно, что люди массово покидают торговый центр. В пресс-службе УМВД по ХМАО сказали, что не могут комментировать ситуацию. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок журналиста агентства не ответили. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа прошлого года силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.