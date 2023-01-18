18 января 2023

В ХМАО эвакуируют торговый центр из-за сообщения о минировании

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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, собака, кинолог, полиция, кинологическая служба
Поступило сообщение о минировании в торговом центре Нижневартовска Green Park Фото:

В Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным», — сказал источник. На камерах видеонаблюдения видно, что люди массово покидают торговый центр.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сказали, что не могут комментировать ситуацию. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок журналиста агентства не ответили.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа прошлого года силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.

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В Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным», — сказал источник. На камерах видеонаблюдения видно, что люди массово покидают торговый центр. В пресс-службе УМВД по ХМАО сказали, что не могут комментировать ситуацию. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок журналиста агентства не ответили. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа прошлого года силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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