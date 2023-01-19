Экономист Ордов: Запад тайно закупает российские энергоресурсы через страны-посредники

20 января 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Европейские НПЗ могут работать только с российской нефтью, однако модернизацию они не проходили Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны закупают российские энергоресурсы в обход санкций через другие государства, которые сотрудничают с Москвой. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Мы понимаем этот механизм и условно называем „белорусские креветки“. Это та же самая история, только в более масштабном виде. Но тут не только ярлычки переклеиваются, но продукт проходит какую-то простую технологическую обработку и якобы теряет связь с российской сырьевой историей», — сказал Константин Ордов. Существует несколько стран, которые используются западными государствами как посредники в получении российских энергоресурсов, добавил экономист. «Это Индия. Еще об одной стране утверждать мы не можем и говорим условно — Турция, там где у нас активизировался параллельный импорт. Венесуэла, Иран, то есть, страны, которые привыкли жить в ограничениях, эмбарго и санкциях», — уточнил он. Кроме того, европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) требуется модернизация, чтобы они смогли работать с отличными от российских энергоресурсами, подчеркнул специалист. «Каждый НПЗ привязан к конкретной марке, а это далеко не всегда взаимозаменяемые вещи. Это должно быть связано с огромными инвестициями в модернизацию, а ее нет, так как раньше они все были зациклены на российской нефти. Пока не услышим, что какая-то модернизация прошла, то дальше можно понимать, что нефть туда поступает и должна быть российской», — объяснил эксперт При этом, отметил доктор экономических наук, Россия получает выгоду от скрытых покупок стран, которые публично придерживаются санкций против Москвы. «Несмотря на формальное эмбарго, мы понимаем, что объем нефти и газа поставляемой и экспортируемой должен был упасть от 30% до 60%. Но по итогам года сокращение составило в районе 5-7%. Чудес не бывает, и в Индию и Китай товарооборот мы бы не смогли бы увеличить на тот объем, который потребляли европейцы», — заключил Ордов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны закупают российские энергоресурсы в обход санкций через другие государства, которые сотрудничают с Москвой. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Мы понимаем этот механизм и условно называем „белорусские креветки“. Это та же самая история, только в более масштабном виде. Но тут не только ярлычки переклеиваются, но продукт проходит какую-то простую технологическую обработку и якобы теряет связь с российской сырьевой историей», — сказал Константин Ордов. Существует несколько стран, которые используются западными государствами как посредники в получении российских энергоресурсов, добавил экономист. «Это Индия. Еще об одной стране утверждать мы не можем и говорим условно — Турция, там где у нас активизировался параллельный импорт. Венесуэла, Иран, то есть, страны, которые привыкли жить в ограничениях, эмбарго и санкциях», — уточнил он. Кроме того, европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) требуется модернизация, чтобы они смогли работать с отличными от российских энергоресурсами, подчеркнул специалист. «Каждый НПЗ привязан к конкретной марке, а это далеко не всегда взаимозаменяемые вещи. Это должно быть связано с огромными инвестициями в модернизацию, а ее нет, так как раньше они все были зациклены на российской нефти. Пока не услышим, что какая-то модернизация прошла, то дальше можно понимать, что нефть туда поступает и должна быть российской», — объяснил эксперт При этом, отметил доктор экономических наук, Россия получает выгоду от скрытых покупок стран, которые публично придерживаются санкций против Москвы. «Несмотря на формальное эмбарго, мы понимаем, что объем нефти и газа поставляемой и экспортируемой должен был упасть от 30% до 60%. Но по итогам года сокращение составило в районе 5-7%. Чудес не бывает, и в Индию и Китай товарооборот мы бы не смогли бы увеличить на тот объем, который потребляли европейцы», — заключил Ордов.