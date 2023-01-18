Власти ХМАО усилили профилактику сексуального насилия над детьми после установки от Голиковой

19 января 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

В ХМАО ввели новые меры защиты детей от домогательств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство ХМАО ввело новые меры профилактики сексуального насилия в отношении детей по поручению Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних РФ, подписанному вице-премьером Татьяной Голиковой. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры URA.RU рассказали о создании кризисного центра, telegram-канала, принятии новой программы профилактики безнадзорности и ряде других мероприятий по защите прав детей. «По информации, представленной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве автономного округа, в Югре приняты следующие дополнительные меры по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Созданы и функционируют мобильные группы экстренной неотложной психологической помощи несовершеннолетним, функционирует кнопка профилактики буллинга, создан telegram-канал „Психологическая безопасность“, принята региональная программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2026 года», — прокомментировали в департаменте. Кроме этого, департамент социального развития с опекунов, попечителей и приемных родителей в обязательном порядке под подпись берутся уведомления об ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и о необходимости контроля за времяпровождением ребенка. Также проведено обучение специалистов муниципальных КДН. «По поручению губернатора автономного округа разрабатывается план мероприятий по предупреждению совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Вопрос профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних остается на особом контроле окружной КДН», — добавили в правительстве ХМАО. Ранее URA.RU писало о рекомендации вице-премьера РФ главам 16 российских регионов усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей. В число упомянутых в протоколе субъектов вошли ХМАО и Тюменская область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство ХМАО ввело новые меры профилактики сексуального насилия в отношении детей по поручению Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних РФ, подписанному вице-премьером Татьяной Голиковой. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры URA.RU рассказали о создании кризисного центра, telegram-канала, принятии новой программы профилактики безнадзорности и ряде других мероприятий по защите прав детей. «По информации, представленной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве автономного округа, в Югре приняты следующие дополнительные меры по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Созданы и функционируют мобильные группы экстренной неотложной психологической помощи несовершеннолетним, функционирует кнопка профилактики буллинга, создан telegram-канал „Психологическая безопасность“, принята региональная программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2026 года», — прокомментировали в департаменте. Кроме этого, департамент социального развития с опекунов, попечителей и приемных родителей в обязательном порядке под подпись берутся уведомления об ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и о необходимости контроля за времяпровождением ребенка. Также проведено обучение специалистов муниципальных КДН. «По поручению губернатора автономного округа разрабатывается план мероприятий по предупреждению совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Вопрос профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних остается на особом контроле окружной КДН», — добавили в правительстве ХМАО. Ранее URA.RU писало о рекомендации вице-премьера РФ главам 16 российских регионов усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей. В число упомянутых в протоколе субъектов вошли ХМАО и Тюменская область.