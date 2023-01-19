Генерал Соболев объяснил Кадырову слова о запрете бороды в армии

19 января 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Виктор Соболев ответил Рамзану Кадырову Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говоря о бритье для солдат, как об элементе воинской дисциплины, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, имел в виду, что солдат должен выглядеть опрятно, а не выступал против ношения военными бород. Так сам Соболев объяснил свои слова главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, у которого ранее заявление о бороде у военных вызвало негодование. «Я говорил о том, что солдат должен выглядеть солдатом. С бородой или без бороды — не важно. <…> Такую глупость (о запрете ношения бород для военных — прим. URA.RU) я бы сказать не мог в принципе», — сказал Виктор Соболев в разговоре с « Газета.ру ». Генерал-лейтенант отметил, что по поводу ношения бороды у него нет никаких претензий и к чеченским военным. «Я везде, во всех СМИ говорил, что люди (чеченские военные — прим. URA.RU) прекрасно вооружены, экипированы и обучены. При чем здесь борода-то, я не понял?» — добавил Соболев. Ранее в разговоре с российскими СМИ Соболев выступил с заявлением, что бритье для солдат — элементарное требование воинской дисциплины. Неправильная трактовка слов члена комитета Госдумы вызвала негодование у Кадырова, о чем он писал в своем telegram-канале.

Говоря о бритье для солдат, как об элементе воинской дисциплины, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, имел в виду, что солдат должен выглядеть опрятно, а не выступал против ношения военными бород. Так сам Соболев объяснил свои слова главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, у которого ранее заявление о бороде у военных вызвало негодование. «Я говорил о том, что солдат должен выглядеть солдатом. С бородой или без бороды — не важно. <…> Такую глупость (о запрете ношения бород для военных — прим. URA.RU) я бы сказать не мог в принципе», — сказал Виктор Соболев в разговоре с «Газета.ру». Генерал-лейтенант отметил, что по поводу ношения бороды у него нет никаких претензий и к чеченским военным. «Я везде, во всех СМИ говорил, что люди (чеченские военные — прим. URA.RU) прекрасно вооружены, экипированы и обучены. При чем здесь борода-то, я не понял?» — добавил Соболев. Ранее в разговоре с российскими СМИ Соболев выступил с заявлением, что бритье для солдат — элементарное требование воинской дисциплины. Неправильная трактовка слов члена комитета Госдумы вызвала негодование у Кадырова, о чем он писал в своем telegram-канале.