19 января 2023

Боррель поспорил с Лавровым из-за его слов о «русском мире»

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Жозеп Боррель назвал слова Сергея Лаврова о попытке Запада решить «русский вопрос» неуместными Фото:

Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что целью антироссийской политики Запада является «окончательное решение «русского вопроса», не имеют под собой никаких оснований. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«[Высказывания Лаврова в адрес Запада] совершенно неуместны», — передает РИА Новости выдержку из письменного заявления Борреля. Он также добавил, что «между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине […] нет параллелей», как отмечал ранее Лавров.

Ранее Сергей Лавров приравнял действия политиков США по российскому государству с действиями диктатора нацистской Германии по «еврейскому вопросу» Адольфом Гитлером. На следующий день представители МИД РФ отказались принимать во внимание претензии со стороны Европейского еврейского конгресса после слов Сергея Лаврова о политике США.

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Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что целью антироссийской политики Запада является «окончательное решение «русского вопроса», не имеют под собой никаких оснований. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «[Высказывания Лаврова в адрес Запада] совершенно неуместны», — передает РИА Новости выдержку из письменного заявления Борреля. Он также добавил, что «между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине […] нет параллелей», как отмечал ранее Лавров. Ранее Сергей Лавров приравнял действия политиков США по российскому государству с действиями диктатора нацистской Германии по «еврейскому вопросу» Адольфом Гитлером. На следующий день представители МИД РФ отказались принимать во внимание претензии со стороны Европейского еврейского конгресса после слов Сергея Лаврова о политике США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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