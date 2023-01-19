Боррель поспорил с Лавровым из-за его слов о «русском мире»

19 января 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель назвал слова Сергея Лаврова о попытке Запада решить «русский вопрос» неуместными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что целью антироссийской политики Запада является «окончательное решение «русского вопроса», не имеют под собой никаких оснований. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «[Высказывания Лаврова в адрес Запада] совершенно неуместны», — передает РИА Новости выдержку из письменного заявления Борреля. Он также добавил, что «между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине […] нет параллелей», как отмечал ранее Лавров. Ранее Сергей Лавров приравнял действия политиков США по российскому государству с действиями диктатора нацистской Германии по «еврейскому вопросу» Адольфом Гитлером. На следующий день представители МИД РФ отказались принимать во внимание претензии со стороны Европейского еврейского конгресса после слов Сергея Лаврова о политике США.

Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что целью антироссийской политики Запада является «окончательное решение «русского вопроса», не имеют под собой никаких оснований. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «[Высказывания Лаврова в адрес Запада] совершенно неуместны», — передает РИА Новости выдержку из письменного заявления Борреля. Он также добавил, что «между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине […] нет параллелей», как отмечал ранее Лавров. Ранее Сергей Лавров приравнял действия политиков США по российскому государству с действиями диктатора нацистской Германии по «еврейскому вопросу» Адольфом Гитлером. На следующий день представители МИД РФ отказались принимать во внимание претензии со стороны Европейского еврейского конгресса после слов Сергея Лаврова о политике США.