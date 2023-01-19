В Прикамье разыскивают мужчину с голубыми глазами и шрамом на лице. Фото

20 января 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Пермяка разыскивают полиция и волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае разыскивают мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице. Эта информация опубликована в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». «Устанавливается местонахождение мужчины. 16 января 2023 года он уехал из г. Кунгур в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с волонтерами или полицейскими. О том, что в Прикамье разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику, URA.RU писало ранее. Последний раз ее видели выходящей из дома. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе объявили о поисках мужчины, которого видели в последний раз, садящимся в электричку из Перми в Кизел. Пропавшего позже нашли. Мужчина пропал 16 января Фото: telegram-канал «Регион 59-поиск пропавших людей»

В Пермском крае разыскивают мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице. Эта информация опубликована в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». «Устанавливается местонахождение мужчины. 16 января 2023 года он уехал из г. Кунгур в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с волонтерами или полицейскими. О том, что в Прикамье разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику, URA.RU писало ранее. Последний раз ее видели выходящей из дома. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе объявили о поисках мужчины, которого видели в последний раз, садящимся в электричку из Перми в Кизел. Пропавшего позже нашли.