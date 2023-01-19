19 января 2023

В Прикамье разыскивают мужчину с голубыми глазами и шрамом на лице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, полицейский, мужчина, зима, пустая улица
Пермяка разыскивают полиция и волонтеры Фото:

В Пермском крае разыскивают мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице. Эта информация опубликована в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

«Устанавливается местонахождение мужчины. 16 января 2023 года он уехал из г. Кунгур в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с волонтерами или полицейскими.

О том, что в Прикамье разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику, URA.RU писало ранее. Последний раз ее видели выходящей из дома. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе объявили о поисках мужчины, которого видели в последний раз, садящимся в электричку из Перми в Кизел. Пропавшего позже нашли.

Мужчина пропал 16 января
Фото:

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В Пермском крае разыскивают мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице. Эта информация опубликована в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». «Устанавливается местонахождение мужчины. 16 января 2023 года он уехал из г. Кунгур в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с волонтерами или полицейскими. О том, что в Прикамье разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику, URA.RU писало ранее. Последний раз ее видели выходящей из дома. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе объявили о поисках мужчины, которого видели в последний раз, садящимся в электричку из Перми в Кизел. Пропавшего позже нашли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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