В Пермском крае разыскивают мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице. Эта информация опубликована в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».
«Устанавливается местонахождение мужчины. 16 января 2023 года он уехал из г. Кунгур в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с волонтерами или полицейскими.
О том, что в Прикамье разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику, URA.RU писало ранее. Последний раз ее видели выходящей из дома. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе объявили о поисках мужчины, которого видели в последний раз, садящимся в электричку из Перми в Кизел. Пропавшего позже нашли.
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В Пермском крае разыскивают мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице. Эта информация опубликована в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». «Устанавливается местонахождение мужчины. 16 января 2023 года он уехал из г. Кунгур в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с волонтерами или полицейскими. О том, что в Прикамье разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику, URA.RU писало ранее. Последний раз ее видели выходящей из дома. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе объявили о поисках мужчины, которого видели в последний раз, садящимся в электричку из Перми в Кизел. Пропавшего позже нашли.