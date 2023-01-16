Женщина направлялась в поликлинику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику. Последний раз ее видели выходящей из дома, сообщают пермские поисковики.

«Устанавливается местонахождение Хабаровой Валентины Михайловны, 64 года, пос. Северный, г. Губаха, Пермский край. 11 января женщина ушла из дома в поликлинику. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

URA.RU писало ранее, что в Прикамье разыскивали мужчину, которого последний раз видели в электричке Перми — Кизел. Пропавшего нашли на следующий день.