В Пермском крае женщина пропала по дороге в поликлинику. Фото

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Женщина направлялась в поликлинику Фото:

В Пермском крае разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику. Последний раз ее видели выходящей из дома, сообщают пермские поисковики.

«Устанавливается местонахождение Хабаровой Валентины Михайловны, 64 года, пос. Северный, г. Губаха, Пермский край. 11 января женщина ушла из дома в поликлинику. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

URA.RU писало ранее, что в Прикамье разыскивали мужчину, которого последний раз видели в электричке Перми — Кизел. Пропавшего нашли на следующий день.

Женщина вышла из дома и пропала
Фото:

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В Пермском крае разыскивают женщину, которая пропала по дороге в поликлинику. Последний раз ее видели выходящей из дома, сообщают пермские поисковики. «Устанавливается местонахождение Хабаровой Валентины Михайловны, 64 года, пос. Северный, г. Губаха, Пермский край. 11 января женщина ушла из дома в поликлинику. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». URA.RU писало ранее, что в Прикамье разыскивали мужчину, которого последний раз видели в электричке Перми — Кизел. Пропавшего нашли на следующий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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