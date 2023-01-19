Заключенные в Курганской области просят о переводе в другие регионы

Количество обращений заключенных с просьбой о переводе выросло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество обращений о переезде в другие регионы от заключенных, которые содержатся в исправительных учреждениях Курганской области, в 2022 году выросло. По сравнению с аналогичным показателем 2021 года, рост составил 14%. Эта информация опубликована на сайте УФСИН России по Курганской области.

«122 обращения [в 2022 году от заключенных и их родственников] касались перевода осужденных в исправительные учреждения других регионов — ближе к месту жительства родственников. Этот показатель на 14% выше аналогичного за 2021 год», — указано в сообщении.

При этом на сайте указано, что количество обращений по вопросам медобеспечения осталось на прежнем уровне. При том, что в целом, запросов стало поступать на 8% больше. Основная часть из них посвящена порядку отбывания наказания и возможности получения условно-досрочного освобождения.

О том, что курганские заключенные хотят переехать в другие регионы, URA.RU писало год назад. Тенденция сохранилась. Содержащиеся под стражей в 2021 году подали 107 обращений с просьбой переехать в исправительные учреждения, расположенные на других территориях.