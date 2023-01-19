Мэр из ХМАО поделился основными задачами муниципалитета на 2023 год

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов сообщил, что одной из приоритетных задач властей города на 2023 год является переселение из аварийного жилья. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.
«В 2023 году основными задачами администрации города остаются создание комфортных условий проживания для жителей, а значит в приоритете переселение из аварийного жилья. Также планируется модернизация ЖКХ, благоустройство и дальнейшее развитие социальной сферы, привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест», — говорится в сообщении.
Харлов отметил, что площадь готового жилья в новых домах у застройщиков Югорска составляет почти 9 тысяч кв. м. выкупной стоимостью 839 млн. рублей. Приобретение данной недвижимости позволит расселить 142 семьи из 10 многоквартирных деревянных домов, признанных аварийными.
Ранее URA.RU сообщало, мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов похвастался перед главой округа Натальей Комаровой размерами зарплат в муниципалитете. Среднемесячная зарплата на предприятиях города выросла на 11%. По этому показателю Югорск входит в пятерку лидеров среди муниципалитетов округа.
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