18 января 2023

Мэр из ХМАО похвастался перед губернатором размером зарплат в городе

Мэр Югорска Алексей Харлов рассказал губернатору, что город входит в топ-5 по зарплатам в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорск входит в топ 5 муниципалитетов ХМАО по зарплатам Фото:

Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов похвастался перед главой округа Натальей Комаровой размерами зарплат в муниципалитете. Это произошло во время рабочей встречи с главой, председателем и депутатами городской думы, трансляция которой велась на официальной странице губернатора.

«Выросли собственные доходы города, что обусловлено ростом налогов от НДФЛ. Это говорит о стабильной ситуации с выплатой зарплат. Среднемесячная зарплата на предприятиях города выросла на 11%. По этому показателю Югорск входит в пятерку лидеров среди муниципалитетов округа», — отметил Алексей Харлов.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетила Югорск и Советский район, которые находятся на западе региона. В программе визита: встречи с жителями и депутатами, посещения спортивных и индустриальных объектов.

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Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов похвастался перед главой округа Натальей Комаровой размерами зарплат в муниципалитете. Это произошло во время рабочей встречи с главой, председателем и депутатами городской думы, трансляция которой велась на официальной странице губернатора. «Выросли собственные доходы города, что обусловлено ростом налогов от НДФЛ. Это говорит о стабильной ситуации с выплатой зарплат. Среднемесячная зарплата на предприятиях города выросла на 11%. По этому показателю Югорск входит в пятерку лидеров среди муниципалитетов округа», — отметил Алексей Харлов. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетила Югорск и Советский район, которые находятся на западе региона. В программе визита: встречи с жителями и депутатами, посещения спортивных и индустриальных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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