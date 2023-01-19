В тюменских гипермаркетах Тюмени заканчиваются квадрокоптеры

В наличии остались недорогие модели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В цифровых гипермаркетах Тюменской области заканчиваются топовые модели квадрокоптеров китайского производителя DJI, а новых поставок из-за международных санкций нетI. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о линейке дронов Mavic.

«В тюменских магазинах стало очень сложно найти новейшие модели квадрокоптеров DJI Mavic: их просто нет. Поставщики разводят руками. Ссылаются на то, что производитель приостановил ведение бизнеса в России. Недорогие модели дронов этой фирмы еще можно найти. Но их тоже немного. Остатки продукции со складов уже практически полностью распроданы. А вот „топы“, которые стоят от 60 тыс. рублей, закончились», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что приобрести дроны фирмы DJI Mavic можно в Казахстане. «В Казахстане сейчас можно купить практически все. Но надо понимать, что тот же Mavic 3, который в сети гипермаркетов DNS стоил 279 тыс. рублей, там вам предложат купить за 400 тыс. рублей. Вот такой „параллельный импорт“ получается», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В адрес сети цифровых гипермаркетов DNS направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

США и страны ЕС ввели беспрецедентные санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что планируют нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.