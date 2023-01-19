19 января 2023

В нескольких городах ХМАО отменили занятия для учеников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, зима, дети, школьники, ученики
В селе Корлики отметили занятия с 1 по 11 класс Фото:

В населенных пунктах ХМАО из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,4 до минус 39,4 градусов. Скорость ветра 0-2 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Ларьяк, Чехломей, Охтеурье. Ученики начальных классов остаются дома в Радужном, Варьегане, Новоаганске и Ваховске. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в селе Корлики.

Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников школьники в ХМАО остались дома из-за сильных морозов. В некоторых населенных пунктах температура воздуха опускалась до 40 градусов ниже нуля.

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В населенных пунктах ХМАО из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,4 до минус 39,4 градусов. Скорость ветра 0-2 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Ларьяк, Чехломей, Охтеурье. Ученики начальных классов остаются дома в Радужном, Варьегане, Новоаганске и Ваховске. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в селе Корлики. Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников школьники в ХМАО остались дома из-за сильных морозов. В некоторых населенных пунктах температура воздуха опускалась до 40 градусов ниже нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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