В нескольких городах ХМАО отменили занятия для учеников первой смены

20 января 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

В селе Корлики отметили занятия с 1 по 11 класс Фото: Екатерина Сычкова В населенных пунктах ХМАО из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,4 до минус 39,4 градусов. Скорость ветра 0-2 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Ларьяк, Чехломей, Охтеурье. Ученики начальных классов остаются дома в Радужном, Варьегане, Новоаганске и Ваховске. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в селе Корлики. Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников школьники в ХМАО остались дома из-за сильных морозов. В некоторых населенных пунктах температура воздуха опускалась до 40 градусов ниже нуля.

В населенных пунктах ХМАО из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,4 до минус 39,4 градусов. Скорость ветра 0-2 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Ларьяк, Чехломей, Охтеурье. Ученики начальных классов остаются дома в Радужном, Варьегане, Новоаганске и Ваховске. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в селе Корлики. Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников школьники в ХМАО остались дома из-за сильных морозов. В некоторых населенных пунктах температура воздуха опускалась до 40 градусов ниже нуля.