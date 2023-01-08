В городах ХМАО из-за морозов отменили занятия для учеников первой смены

09 января 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

В большинстве населенных пунктов отменили занятия с 1 по 11 классы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 30,2 до минус 40,1 градуса. Скорость ветра 0-12 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. В большей части населенных пунктов Югры занятия отменены с 1-го по 11-й классы: Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Няксимволь, Хулимсунт, Большой Атлым, Большие Леуши, Малый Атлым, Приобье, Октябрьское, Андра, Сергино, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Покачи, Когалым, Агириш, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Унъюган, Коммунистический, Нягань, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Мортка, Луговой, Юмас, Шугур, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Сургут, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Варьеган, Новоаганск, Пыть-Ях, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Салым, Кондинское, Болчары, Куминский, Полноват, Ванзеват. В некоторых населенных пунктах актировки распространяются только на учащихся начальной школы, с 1-го по 4-й классы. Это Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс, Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Каюкова, Угут. Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников в ХМАО придут 40-градусные морозы. К середине первой рабочей недели нового года ожидается аномальная температура -51 градус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 30,2 до минус 40,1 градуса. Скорость ветра 0-12 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. В большей части населенных пунктов Югры занятия отменены с 1-го по 11-й классы: Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Няксимволь, Хулимсунт, Большой Атлым, Большие Леуши, Малый Атлым, Приобье, Октябрьское, Андра, Сергино, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Покачи, Когалым, Агириш, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Унъюган, Коммунистический, Нягань, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Мортка, Луговой, Юмас, Шугур, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Сургут, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Варьеган, Новоаганск, Пыть-Ях, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Салым, Кондинское, Болчары, Куминский, Полноват, Ванзеват. В некоторых населенных пунктах актировки распространяются только на учащихся начальной школы, с 1-го по 4-й классы. Это Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс, Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Каюкова, Угут. Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников в ХМАО придут 40-градусные морозы. К середине первой рабочей недели нового года ожидается аномальная температура -51 градус.