Женщина заявила, что курганские врачи не спасли ее беременную племянницу

20 января 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

В Кургане умерла беременная пациентка, которая обратилась к врачам с жалобами на боль в горле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга обвинила в бездействии курганских врачей, из-за чего погибла ее 25-летняя племянница и еще не рожденный ребенок. Историю женщина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» и в курганских пабликах. «7 января у моей сестры умерла 25-летняя дочка, будучи беременной, срок беременности — семь месяцев. Все началось с боли в горле и низкого артериального давления. 28 декабря была вызвана скорая помощь, которая доставила Ксению в Курганский родильный дом. В роддоме племянницу осмотрел врач-гинеколог, было сделано УЗИ, с ребенком все было в порядке. Однако в связи с плохим самочувствием и отсутствием в роддоме терапевта ее направили в БСМП в ГБУ Курганскую больницу № 2, а после осмотра в ГБУ „Курганская специализированная инфекционная больница“, где она пролежала три дня. Лечения никого не проводилось, лежала в отдельном боксе, с родными и общалась по переписке», — написала Елена Емельянова на своей странице во «ВКонтакте». По словам автора, в инфекционной больнице племяннице становилось хуже, она стала задыхаться и не могла разговаривать. 30 декабря Ксения перестала выходить на связь. Через знакомых родственники узнали, что Ксению в экстренном порядке перевели в реанимацию Курганской больницы №2. УЗИ показало, что ребенок погиб. 31 декабря Ксении сделали кесарево сечение, ее состояние оставалось тяжелым. «Температура держалась 41 градус. В таком состоянии Ксения находилась до 2 января, после чего у нее стали отказывать почки, 06.01.23 были обследованы легкие, где выяснилось, что легкие полностью поражены (пневмония). Состояние стало критическое. 07.01.23 нашей Ксюши не стало! Как так обращаться к врачам за помощью, а они просто бездействуют, потерять столько времени», — написала Емельянова. В соцсетях история вызвала большой резонанс. Курганцы соболезнуют родным погибшей женщины и требуют расследования инцидента. Власти прокомментировали URA.RU, что по данному факту проводится проверка. Более подробную информацию обещали дать позже. Ранее URA.RU писало, что роженица из Кургана обвинила врачей перинатального центра в смерти ребенка. Инцидент произошел в декабре 2022 года. По словам женщины, она поступила в перинатальный центр 1 декабря, а 13 декабря малыш родился мертвым. В заключении указано, что у ребенка диагностировали дистресс «впервые обнаруженный за время беременности». Это состояние во время беременности или родов, при котором у плода проявляются признаки недостаточного насыщения кислородом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга обвинила в бездействии курганских врачей, из-за чего погибла ее 25-летняя племянница и еще не рожденный ребенок. Историю женщина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» и в курганских пабликах. «7 января у моей сестры умерла 25-летняя дочка, будучи беременной, срок беременности — семь месяцев. Все началось с боли в горле и низкого артериального давления. 28 декабря была вызвана скорая помощь, которая доставила Ксению в Курганский родильный дом. В роддоме племянницу осмотрел врач-гинеколог, было сделано УЗИ, с ребенком все было в порядке. Однако в связи с плохим самочувствием и отсутствием в роддоме терапевта ее направили в БСМП в ГБУ Курганскую больницу № 2, а после осмотра в ГБУ „Курганская специализированная инфекционная больница“, где она пролежала три дня. Лечения никого не проводилось, лежала в отдельном боксе, с родными и общалась по переписке», — написала Елена Емельянова на своей странице во «ВКонтакте». По словам автора, в инфекционной больнице племяннице становилось хуже, она стала задыхаться и не могла разговаривать. 30 декабря Ксения перестала выходить на связь. Через знакомых родственники узнали, что Ксению в экстренном порядке перевели в реанимацию Курганской больницы №2. УЗИ показало, что ребенок погиб. 31 декабря Ксении сделали кесарево сечение, ее состояние оставалось тяжелым. «Температура держалась 41 градус. В таком состоянии Ксения находилась до 2 января, после чего у нее стали отказывать почки, 06.01.23 были обследованы легкие, где выяснилось, что легкие полностью поражены (пневмония). Состояние стало критическое. 07.01.23 нашей Ксюши не стало! Как так обращаться к врачам за помощью, а они просто бездействуют, потерять столько времени», — написала Емельянова. В соцсетях история вызвала большой резонанс. Курганцы соболезнуют родным погибшей женщины и требуют расследования инцидента. Власти прокомментировали URA.RU, что по данному факту проводится проверка. Более подробную информацию обещали дать позже. Ранее URA.RU писало, что роженица из Кургана обвинила врачей перинатального центра в смерти ребенка. Инцидент произошел в декабре 2022 года. По словам женщины, она поступила в перинатальный центр 1 декабря, а 13 декабря малыш родился мертвым. В заключении указано, что у ребенка диагностировали дистресс «впервые обнаруженный за время беременности». Это состояние во время беременности или родов, при котором у плода проявляются признаки недостаточного насыщения кислородом.