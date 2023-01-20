В Германии раскрыли, как закончится конфликт на Украине

Экс-депутат ФРГ Гердт: Украина не сохранится в изначальных границах после СВО

20 января 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Судьба Украины предрешена, заявил Вальдемар Гердт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания спецоперации РФ Украина не сохранится в том виде, в котором она существует сейчас. Об этом заявил бывший депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт. «Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. <…> Украина уже не сохранится в изначальных границах. <…> На сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца», — сказал Вальдемар Гердт. Его слова передают РИА Новости. Экс-депутат подчеркнул, что у Украины была возможность закончить конфликт раньше при меньших потерях, но США запретили. Теперь же после окончания конфликта Украину придется восстанавливать всем миром, причем не только восстанавливать, но и делить, пояснил Гердт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Гердт также заявлял, что поставка тяжелого вооружения Украине приведет не только к эскалации конфликта, но и в целом к третьей мировой войне. Также Украину сейчас раздирает внутренний конфликт между силовыми структурами, пишут «Дни.ру».

После окончания спецоперации РФ Украина не сохранится в том виде, в котором она существует сейчас. Об этом заявил бывший депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт. «Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. <…> Украина уже не сохранится в изначальных границах. <…> На сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца», — сказал Вальдемар Гердт. Его слова передают РИА Новости. Экс-депутат подчеркнул, что у Украины была возможность закончить конфликт раньше при меньших потерях, но США запретили. Теперь же после окончания конфликта Украину придется восстанавливать всем миром, причем не только восстанавливать, но и делить, пояснил Гердт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Гердт также заявлял, что поставка тяжелого вооружения Украине приведет не только к эскалации конфликта, но и в целом к третьей мировой войне. Также Украину сейчас раздирает внутренний конфликт между силовыми структурами, пишут «Дни.ру».