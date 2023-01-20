В Германии раскрыли, как закончится конфликт на Украине

После окончания спецоперации РФ Украина не сохранится в том виде, в котором она существует сейчас. Об этом заявил бывший депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.
«Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. <…> Украина уже не сохранится в изначальных границах. <…> На сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца», — сказал Вальдемар Гердт. Его слова передают РИА Новости.
Экс-депутат подчеркнул, что у Украины была возможность закончить конфликт раньше при меньших потерях, но США запретили. Теперь же после окончания конфликта Украину придется восстанавливать всем миром, причем не только восстанавливать, но и делить, пояснил Гердт.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Гердт также заявлял, что поставка тяжелого вооружения Украине приведет не только к эскалации конфликта, но и в целом к третьей мировой войне. Также Украину сейчас раздирает внутренний конфликт между силовыми структурами, пишут «Дни.ру».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
После окончания спецоперации РФ Украина не сохранится в том виде, в котором она существует сейчас. Об этом заявил бывший депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт. «Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. <…> Украина уже не сохранится в изначальных границах. <…> На сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца», — сказал Вальдемар Гердт. Его слова передают РИА Новости. Экс-депутат подчеркнул, что у Украины была возможность закончить конфликт раньше при меньших потерях, но США запретили. Теперь же после окончания конфликта Украину придется восстанавливать всем миром, причем не только восстанавливать, но и делить, пояснил Гердт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Гердт также заявлял, что поставка тяжелого вооружения Украине приведет не только к эскалации конфликта, но и в целом к третьей мировой войне. Также Украину сейчас раздирает внутренний конфликт между силовыми структурами, пишут «Дни.ру».