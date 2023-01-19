19 января 2023

Экс-депутат ФРГ предрек третью мировую войну из-за Украины

Экс-депутат ФРГ: поставки тяжелого оружия на Украину приведут к третьей мировой войне
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Вальдемар Гердт заявил, что поставка Украине тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой войне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставка Украине тяжелого оружия приведет мир к третьей мировой войне. Об этом предупредил бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны», — предостерег он, передает РИА Новости. Вальдемар Гердт утверждает, что лидеры европейских стран подневольны в своих решениях, так как на каждого из них в США есть компромат. «Это же касается и нашей страны. Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров», — подчеркнул Гердт.

Он выразил мнение, что любой конфликт заканчивается диалогом. «И чем быстрее он наступит, тем меньше будет жертв», — заключил бывший депутат бундестага.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. В The Spectator предрекли отставку, если он откажет в помощи ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок Киеву танков. Позднее журналисты Suddeutsche Zeitung написали, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams.

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Поставка Украине тяжелого оружия приведет мир к третьей мировой войне. Об этом предупредил бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны», — предостерег он, передает РИА Новости. Вальдемар Гердт утверждает, что лидеры европейских стран подневольны в своих решениях, так как на каждого из них в США есть компромат. «Это же касается и нашей страны. Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров», — подчеркнул Гердт. Он выразил мнение, что любой конфликт заканчивается диалогом. «И чем быстрее он наступит, тем меньше будет жертв», — заключил бывший депутат бундестага. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. В The Spectator предрекли отставку, если он откажет в помощи ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок Киеву танков. Позднее журналисты Suddeutsche Zeitung написали, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams.
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