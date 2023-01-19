Экс-депутат ФРГ предрек третью мировую войну из-за Украины

Экс-депутат ФРГ: поставки тяжелого оружия на Украину приведут к третьей мировой войне

20 января 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Вальдемар Гердт заявил, что поставка Украине тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка Украине тяжелого оружия приведет мир к третьей мировой войне. Об этом предупредил бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны», — предостерег он, передает РИА Новости. Вальдемар Гердт утверждает, что лидеры европейских стран подневольны в своих решениях, так как на каждого из них в США есть компромат. «Это же касается и нашей страны. Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров», — подчеркнул Гердт. Он выразил мнение, что любой конфликт заканчивается диалогом. «И чем быстрее он наступит, тем меньше будет жертв», — заключил бывший депутат бундестага. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. В The Spectator предрекли отставку , если он откажет в помощи ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок Киеву танков. Позднее журналисты Suddeutsche Zeitung написали, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставка Украине тяжелого оружия приведет мир к третьей мировой войне. Об этом предупредил бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны», — предостерег он, передает РИА Новости. Вальдемар Гердт утверждает, что лидеры европейских стран подневольны в своих решениях, так как на каждого из них в США есть компромат. «Это же касается и нашей страны. Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров», — подчеркнул Гердт. Он выразил мнение, что любой конфликт заканчивается диалогом. «И чем быстрее он наступит, тем меньше будет жертв», — заключил бывший депутат бундестага. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. В The Spectator предрекли отставку, если он откажет в помощи ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок Киеву танков. Позднее журналисты Suddeutsche Zeitung написали, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams.