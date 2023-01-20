Депутат Госдумы Останина сообщила о важных изменениях в законе о мобилизации

Депутат Госдумы: отсрочку от мобилизации получат отцы детей-инвалидов и пенсионеры с одним ребенком

20 января 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

По инициативе общественников в России будет расширены категории граждан, освобожденных от мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны РФ внесут поправки в закон о мобилизации в стране. Отцы детей-инвалидов получат отсрочку, как и дети одиноких пенсионеров. Об этом сообщает автор одного из законопроектов, депутат Нина Останина. «Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров», — отметила Нина Останина. Также она подчеркивает, что количество детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится, все еще четыре, но при этом правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет. Ранее к президенту РФ Владимиру Путину обратились инициативная группа родителей от общественной организации «Мы рядом» с просьбой скорректировать правила мобилизации. Ранее в Госдуме был внесен на рассмотрение законопроект, в рамках которого главы фермерских хозяйств и предприниматели, могут получить право на отсрочку. Это при условии, если у них работает более пяти человек, сообщает РАПСИ. Также президент РФ говорил, что 830 тысяч работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не могут быть мобилизованы.

Минобороны РФ внесут поправки в закон о мобилизации в стране. Отцы детей-инвалидов получат отсрочку, как и дети одиноких пенсионеров. Об этом сообщает автор одного из законопроектов, депутат Нина Останина. «Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров», — отметила Нина Останина. Также она подчеркивает, что количество детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится, все еще четыре, но при этом правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет. Ранее к президенту РФ Владимиру Путину обратились инициативная группа родителей от общественной организации «Мы рядом» с просьбой скорректировать правила мобилизации. Ранее в Госдуме был внесен на рассмотрение законопроект, в рамках которого главы фермерских хозяйств и предприниматели, могут получить право на отсрочку. Это при условии, если у них работает более пяти человек, сообщает РАПСИ. Также президент РФ говорил, что 830 тысяч работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не могут быть мобилизованы.