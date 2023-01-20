Депутат Госдумы Останина сообщила о важных изменениях в законе о мобилизации

Депутат Госдумы: отсрочку от мобилизации получат отцы детей-инвалидов и пенсионеры с одним ребенком
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По инициативе общественников в России будет расширены категории граждан, освобожденных от мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Минобороны РФ внесут поправки в закон о мобилизации в стране. Отцы детей-инвалидов получат отсрочку, как и дети одиноких пенсионеров. Об этом сообщает автор одного из законопроектов, депутат Нина Останина.

«Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров», — отметила Нина Останина. Также она подчеркивает, что количество детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится, все еще четыре, но при этом правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет. Ранее к президенту РФ Владимиру Путину обратились инициативная группа родителей от общественной организации «Мы рядом» с просьбой скорректировать правила мобилизации.

Ранее в Госдуме был внесен на рассмотрение законопроект, в рамках которого главы фермерских хозяйств и предприниматели, могут получить право на отсрочку. Это при условии, если у них работает более пяти человек, сообщает РАПСИ. Также президент РФ говорил, что 830 тысяч работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не могут быть мобилизованы.

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Минобороны РФ внесут поправки в закон о мобилизации в стране. Отцы детей-инвалидов получат отсрочку, как и дети одиноких пенсионеров. Об этом сообщает автор одного из законопроектов, депутат Нина Останина. «Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров», — отметила Нина Останина. Также она подчеркивает, что количество детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится, все еще четыре, но при этом правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет. Ранее к президенту РФ Владимиру Путину обратились инициативная группа родителей от общественной организации «Мы рядом» с просьбой скорректировать правила мобилизации. Ранее в Госдуме был внесен на рассмотрение законопроект, в рамках которого главы фермерских хозяйств и предприниматели, могут получить право на отсрочку. Это при условии, если у них работает более пяти человек, сообщает РАПСИ. Также президент РФ говорил, что 830 тысяч работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не могут быть мобилизованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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