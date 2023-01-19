Жители неоднократно обращались за помощью к управляющей компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на появившихся крыс, мышей, тараканов и чешуйниц. Сами они с живностью справиться не могут, а управляющая компания не реагирует на заявки, поэтому жители написали о своей проблеме в социальных сетях.

«Проживаю по улице Салавата Юлаева, 29. В нашем доме полное безобразие касаемо тараканов, мышей и крыс. Проживаю в этом доме третий год и третий год борюсь с тараканами. А сейчас еще и крысы ходят по всему дому. Управляющей компании я лично уже устала делать заявки», — пишет Елизавета С. в паблике «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Елизавета С. поделилась скриншотами чата дома. Соседи автора поста подтвердили наличие грызунов и насекомых в квартирах. URA.RU обратилось за комментарием в управляющую компанию «Домоуправ — стандарт», там обещали ответить позже.

Жители полагают, что в доме мыши свили гнездо в полу Фото: паблик «А.Л. Текслер, помоги!» в «ВКонтакте»

Недавно собственники обнаружили в своих квартирах чешуйниц Фото: паблик «А.Л. Текслер, помоги!» в «ВКонтакте»