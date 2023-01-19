В Челябинске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на появившихся крыс, мышей, тараканов и чешуйниц. Сами они с живностью справиться не могут, а управляющая компания не реагирует на заявки, поэтому жители написали о своей проблеме в социальных сетях.
«Проживаю по улице Салавата Юлаева, 29. В нашем доме полное безобразие касаемо тараканов, мышей и крыс. Проживаю в этом доме третий год и третий год борюсь с тараканами. А сейчас еще и крысы ходят по всему дому. Управляющей компании я лично уже устала делать заявки», — пишет Елизавета С. в паблике «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».
Елизавета С. поделилась скриншотами чата дома. Соседи автора поста подтвердили наличие грызунов и насекомых в квартирах. URA.RU обратилось за комментарием в управляющую компанию «Домоуправ — стандарт», там обещали ответить позже.
Жители полагают, что в доме мыши свили гнездо в полу
Фото: паблик «А.Л. Текслер, помоги!» в «ВКонтакте»
Недавно собственники обнаружили в своих квартирах чешуйниц
Фото: паблик «А.Л. Текслер, помоги!» в «ВКонтакте»
Одна из ловушек поймала сразу трех мышей
Фото: паблик «А.Л. Текслер, помоги!» в «ВКонтакте»
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В Челябинске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на появившихся крыс, мышей, тараканов и чешуйниц. Сами они с живностью справиться не могут, а управляющая компания не реагирует на заявки, поэтому жители написали о своей проблеме в социальных сетях. «Проживаю по улице Салавата Юлаева, 29. В нашем доме полное безобразие касаемо тараканов, мышей и крыс. Проживаю в этом доме третий год и третий год борюсь с тараканами. А сейчас еще и крысы ходят по всему дому. Управляющей компании я лично уже устала делать заявки», — пишет Елизавета С. в паблике «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Елизавета С. поделилась скриншотами чата дома. Соседи автора поста подтвердили наличие грызунов и насекомых в квартирах. URA.RU обратилось за комментарием в управляющую компанию «Домоуправ — стандарт», там обещали ответить позже.