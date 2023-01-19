19 января 2023

В Челябинске в многоквартирном доме развелись крысы и тараканы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Жители неоднократно обращались за помощью к управляющей компании Фото:

В Челябинске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на появившихся крыс, мышей, тараканов и чешуйниц. Сами они с живностью справиться не могут, а управляющая компания не реагирует на заявки, поэтому жители написали о своей проблеме в социальных сетях.

«Проживаю по улице Салавата Юлаева, 29. В нашем доме полное безобразие касаемо тараканов, мышей и крыс. Проживаю в этом доме третий год и третий год борюсь с тараканами. А сейчас еще и крысы ходят по всему дому. Управляющей компании я лично уже устала делать заявки», — пишет Елизавета С. в паблике «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Елизавета С. поделилась скриншотами чата дома. Соседи автора поста подтвердили наличие грызунов и насекомых в квартирах. URA.RU обратилось за комментарием в управляющую компанию «Домоуправ — стандарт», там обещали ответить позже.

Жители полагают, что в доме мыши свили гнездо в полу
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Недавно собственники обнаружили в своих квартирах чешуйниц
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Одна из ловушек поймала сразу трех мышей
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В Челябинске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на появившихся крыс, мышей, тараканов и чешуйниц. Сами они с живностью справиться не могут, а управляющая компания не реагирует на заявки, поэтому жители написали о своей проблеме в социальных сетях. «Проживаю по улице Салавата Юлаева, 29. В нашем доме полное безобразие касаемо тараканов, мышей и крыс. Проживаю в этом доме третий год и третий год борюсь с тараканами. А сейчас еще и крысы ходят по всему дому. Управляющей компании я лично уже устала делать заявки», — пишет Елизавета С. в паблике «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Елизавета С. поделилась скриншотами чата дома. Соседи автора поста подтвердили наличие грызунов и насекомых в квартирах. URA.RU обратилось за комментарием в управляющую компанию «Домоуправ — стандарт», там обещали ответить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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