19 января 2023

За год в Пермском крае резко дорожали продукты питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятерочка 25 марта. Тюмень, овощи, огурцы, продукты на полках, продукты в магазине
Рост цен на огурцы в декабре 2022 года составил 30% Фото:

За 2022 год в Пермском крае зафиксирован резкий рост цен на продукты питания. Об этом сообщил глава Пермьстата Владимир Белянин во время пресс-конференции, подводящей итоги ценообразования в 2022 году.

«Серьезнее всего подорожало кофе — на 44%, на 19 процентов подорожали хлебобулочные изделия, сахар и сыр на 17%, молоко на 10-15%. В декабре серьезно подорожали огурцы — 30%. При этом зафиксировано снижение цены на белокочанную капусту — на 50% и яйца, которые упали на 8%», — заявил Белянин.

Самым большим удивлением для Пермьстата был резкий рост цен на маргарин — на 47 процентов. Исследование Пермьстата проводилось в четырех городах — Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре.

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За 2022 год в Пермском крае зафиксирован резкий рост цен на продукты питания. Об этом сообщил глава Пермьстата Владимир Белянин во время пресс-конференции, подводящей итоги ценообразования в 2022 году. «Серьезнее всего подорожало кофе — на 44%, на 19 процентов подорожали хлебобулочные изделия, сахар и сыр на 17%, молоко на 10-15%. В декабре серьезно подорожали огурцы — 30%. При этом зафиксировано снижение цены на белокочанную капусту — на 50% и яйца, которые упали на 8%», — заявил Белянин. Самым большим удивлением для Пермьстата был резкий рост цен на маргарин — на 47 процентов. Исследование Пермьстата проводилось в четырех городах — Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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