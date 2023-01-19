За год в Пермском крае резко дорожали продукты питания

За 2022 год в Пермском крае зафиксирован резкий рост цен на продукты питания. Об этом сообщил глава Пермьстата Владимир Белянин во время пресс-конференции, подводящей итоги ценообразования в 2022 году.
«Серьезнее всего подорожало кофе — на 44%, на 19 процентов подорожали хлебобулочные изделия, сахар и сыр на 17%, молоко на 10-15%. В декабре серьезно подорожали огурцы — 30%. При этом зафиксировано снижение цены на белокочанную капусту — на 50% и яйца, которые упали на 8%», — заявил Белянин.
Самым большим удивлением для Пермьстата был резкий рост цен на маргарин — на 47 процентов. Исследование Пермьстата проводилось в четырех городах — Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре.
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