Сыну курганского генерала вручили орден мужества за участие в СВО

Сын курганского генерала МЧС получил награду за участие в СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Один из сыновей руководителя курганского ГУ МЧС, генерал-майор Юрий Землянский, получил орден мужества за участие в СВО. Об этом URA.RU рассказали источники из числа курганских высокопоставленных чиновников.

«Сын генерала Юрия Землянского Владимир получил тяжелое ранение в ходе СВО, после чего был представлен к ордену мужества», — сообщили источники. Указ о награждении появился в декабре прошлого года, орден вручили уже в январе.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по данной информации к начальнику курганского главка МЧС. Землянский подтвердил, что его средний сын, ушедший в армию по контракту, был представлен к награде после ранения в октябре 2022 года. Какие заслуги военнослужащего были отмечены руководством страны — не разглашается. На Украине молодой человек принимал участие в военных действиях в составе десантно-штурмовой бригады и ранее имел боевой опыт участия в спецоперациях.

«В настоящее время мой сын Владимир проходит реабилитацию — из-за ранения ему ампутировали часть ноги», — добавил Землянский. Молодой человек готовится к протезированию. Курганский генерал как может поддерживает его в нелегком процессе восстановления. Старший сын генерала Юрий также не остался в стороне после февральских событий и принимал участие в доставке гуманитарных грузов в зону СВО.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. По его словам, данное решение было принято для того, чтобы денацифицировать и демилитаризировать соседнее государтсво.