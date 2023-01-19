19 января 2023

Челябинский сотрудник ГИБДД помогал получить водительские права за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, проверка документов, полиция, дпс, гаи
Полицейского отстранили от работы Фото:

Сотрудник РЭО ГИБДД по Усть-Катаву (Челябинская область) совместно с представителем автошколы Аши подозревается в получении взяток с будущих водителей за сдачу государственных экзаменов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В 2021 году сотрудник ГИБДД получил деньги от двух жителей за положительное решений о сдаче ими госэкзаменов на получение водительских прав. В настоящее время подозреваемый отстранен от работы, ведется служебная проверка. Это преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка», — заявил URA.RU источник.

После установления вины сотрудника его уволят из полиции и привлекут к уголовной ответственности. Его руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность. В областном полицейском главке сейчас активно борются с теми, кто запятнал честь мундира, прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Сотрудник РЭО ГИБДД по Усть-Катаву (Челябинская область) совместно с представителем автошколы Аши подозревается в получении взяток с будущих водителей за сдачу государственных экзаменов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В 2021 году сотрудник ГИБДД получил деньги от двух жителей за положительное решений о сдаче ими госэкзаменов на получение водительских прав. В настоящее время подозреваемый отстранен от работы, ведется служебная проверка. Это преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка», — заявил URA.RU источник. После установления вины сотрудника его уволят из полиции и привлекут к уголовной ответственности. Его руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность. В областном полицейском главке сейчас активно борются с теми, кто запятнал честь мундира, прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...