Челябинский сотрудник ГИБДД помогал получить водительские права за взятки

Сотрудник РЭО ГИБДД по Усть-Катаву (Челябинская область) совместно с представителем автошколы Аши подозревается в получении взяток с будущих водителей за сдачу государственных экзаменов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В 2021 году сотрудник ГИБДД получил деньги от двух жителей за положительное решений о сдаче ими госэкзаменов на получение водительских прав. В настоящее время подозреваемый отстранен от работы, ведется служебная проверка. Это преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка», — заявил URA.RU источник.
После установления вины сотрудника его уволят из полиции и привлекут к уголовной ответственности. Его руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность. В областном полицейском главке сейчас активно борются с теми, кто запятнал честь мундира, прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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