Челябинский сотрудник ГИБДД помогал получить водительские права за взятки

20 января 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Полицейского отстранили от работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник РЭО ГИБДД по Усть-Катаву (Челябинская область) совместно с представителем автошколы Аши подозревается в получении взяток с будущих водителей за сдачу государственных экзаменов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В 2021 году сотрудник ГИБДД получил деньги от двух жителей за положительное решений о сдаче ими госэкзаменов на получение водительских прав. В настоящее время подозреваемый отстранен от работы, ведется служебная проверка. Это преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка», — заявил URA.RU источник. После установления вины сотрудника его уволят из полиции и привлекут к уголовной ответственности. Его руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность. В областном полицейском главке сейчас активно борются с теми, кто запятнал честь мундира, прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудник РЭО ГИБДД по Усть-Катаву (Челябинская область) совместно с представителем автошколы Аши подозревается в получении взяток с будущих водителей за сдачу государственных экзаменов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В 2021 году сотрудник ГИБДД получил деньги от двух жителей за положительное решений о сдаче ими госэкзаменов на получение водительских прав. В настоящее время подозреваемый отстранен от работы, ведется служебная проверка. Это преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка», — заявил URA.RU источник. После установления вины сотрудника его уволят из полиции и привлекут к уголовной ответственности. Его руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность. В областном полицейском главке сейчас активно борются с теми, кто запятнал честь мундира, прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.