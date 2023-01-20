Из свердловских аптек пропал популярный антидепрессант из Великобритании

Один из самых востребованных антипсихотических препаратов пропал с аптечных полок в Свердловской области. Речь идет о препарате «Сероквель». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат «Сероквель» показан для лечения депрессивных эпизодов от средней до выраженной степени тяжести.
«Благодаря „Сероквелю“ пациенты начинают жить нормальной и полноценной жизнью. Тревога полностью исчезает, сон приходит в норму. Также пропадают навязчивые мысли, энергии и сил становится в разы больше, появляется стимул жить дальше. Побочные эффекты у препарата незначительные», — делятся собеседники агентства.
В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что дефицита антидепрессантов в аптеках Урала нет. «Российские производители закроют потребность свердловчан в антидепрессантах. Предлагаю пациентам не паниковать, так как препаратов хватит на всех. Важно лишь вовремя обратиться за профессиональной помощью», — отметила она.
Показания препарата Сероквель:
- Лечение острых и хронических психозов;
- Лечение шизофрении;
- Лечение маниакальных эпизодов в структуре биполярного расстройства;
- Лечение депрессивных эпизодов от средней до выраженной степени тяжести в структуре биполярного расстройства (в течение 8 недель).
Аналоги популярных антидепрессантов:
- «Сероквель» — «Кветиапин Пролонг-Алиум» производит АЛИУМ (Россия);
- Антипсихотик «Зипрекса» — «Оланзапин» производит российская фирма Евросервис;
- Аналог американского антидепрессанта «Золофт» — «Амитриптилин» производит российская фармкомпания Озон.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за санкций некоторые медикаменты пропали из аптек в Свердловской области. Например, не стало таких препаратов, как «Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», свечи ибупрофена.
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