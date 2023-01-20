Из свердловских аптек пропал популярный антидепрессант из Великобритании

Свердловчане не могут купить в аптеках препарат «Сероквель»

В аптеках Свердловской области нет препарата «Сероквель» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых востребованных антипсихотических препаратов пропал с аптечных полок в Свердловской области. Речь идет о препарате «Сероквель». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат «Сероквель» показан для лечения депрессивных эпизодов от средней до выраженной степени тяжести.

«Благодаря „Сероквелю“ пациенты начинают жить нормальной и полноценной жизнью. Тревога полностью исчезает, сон приходит в норму. Также пропадают навязчивые мысли, энергии и сил становится в разы больше, появляется стимул жить дальше. Побочные эффекты у препарата незначительные», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что дефицита антидепрессантов в аптеках Урала нет. «Российские производители закроют потребность свердловчан в антидепрессантах. Предлагаю пациентам не паниковать, так как препаратов хватит на всех. Важно лишь вовремя обратиться за профессиональной помощью», — отметила она.

Показания препарата Сероквель:

Лечение острых и хронических психозов;

Лечение шизофрении;

Лечение маниакальных эпизодов в структуре биполярного расстройства;

Лечение депрессивных эпизодов от средней до выраженной степени тяжести в структуре биполярного расстройства (в течение 8 недель).

Аналоги популярных антидепрессантов:

«Сероквель» — «Кветиапин Пролонг-Алиум» производит АЛИУМ (Россия);

Антипсихотик «Зипрекса» — «Оланзапин» производит российская фирма Евросервис;

Аналог американского антидепрессанта «Золофт» — «Амитриптилин» производит российская фармкомпания Озон.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за санкций некоторые медикаменты пропали из аптек в Свердловской области. Например, не стало таких препаратов, как «Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», свечи ибупрофена.