В ХМАО подсудимый угрожал взорвать судью

20 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Мегионе судью оскорбили и обещали взорвать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) будут судить местного жителя, угрожавшего взорвать судью. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что утвердили обвинительное заключение. «Прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об оскорблении и высказывании угроз в отношении судьи. В сентябре 2022 года после судебного разбирательства, мужчина, находясь под стражей в СИЗО-1 Нижневартовска, желая воздействовать на судью Мегионского городского суда, рассматривавшего дело в отношении него, отправил почтовой связью письмо с угрозой убийством и причинения вреда здоровью путем подрыва», — прокомментировали в ведомстве. Кроме того, подсудимый в ходе судебного разбирательства другого уголовного дела оскорбил судью нецензурной бранью. Житель Мегиона обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел в суде) и ч. 2 ст. 297 УК РФ (оскорбление судьи, участвовавшего в отправлении правосудия). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Мегионе (ХМАО) будут судить местного жителя, угрожавшего взорвать судью. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что утвердили обвинительное заключение. «Прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об оскорблении и высказывании угроз в отношении судьи. В сентябре 2022 года после судебного разбирательства, мужчина, находясь под стражей в СИЗО-1 Нижневартовска, желая воздействовать на судью Мегионского городского суда, рассматривавшего дело в отношении него, отправил почтовой связью письмо с угрозой убийством и причинения вреда здоровью путем подрыва», — прокомментировали в ведомстве. Кроме того, подсудимый в ходе судебного разбирательства другого уголовного дела оскорбил судью нецензурной бранью. Житель Мегиона обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел в суде) и ч. 2 ст. 297 УК РФ (оскорбление судьи, участвовавшего в отправлении правосудия). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.