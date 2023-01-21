Подполковник Марочко раскрыл скрытую опасность украинских беспилотников

ВСУ стали активнее применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, которые сложно засечь на большой высоте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.
«Мы отмечаем использование крупных беспилотных летательных аппаратов, типа квадрокоптера, но с большим количеством лопастей. Грузоподъемность у них очень большая. Они могут нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины, которые сделаны именно под сброс с беспилотных летательных аппаратов. Это серьезное грозное оружие. Оно точное. В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно. Ну и плюс, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно», — объяснил Андрей Марочко.
При этом подполковник подчеркнул, что Вооруженные силы России успевают засечь беспилотники ВСУ. «У нас есть наблюдательные посты, работает противовоздушная оборона и мы сбиваем эти квадрокоптеры, нанося урон противнику. Также сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами. Мы не стоим на месте и тем вызовам, которые сейчас возникают на линии боевого соприкосновения, даем адекватные ответы и делаем свои выводы», — добавил Марочко.
Ранее о том, что ВСУ начали использовать заряженные минами беспилотники, рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков (позывной «Алабай»). Он отметил, что летательные аппараты способны переносить несколько 120-миллиметровых мин и выводить из строя российскую бронетехнику.
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ВСУ стали активнее применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, которые сложно засечь на большой высоте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко. «Мы отмечаем использование крупных беспилотных летательных аппаратов, типа квадрокоптера, но с большим количеством лопастей. Грузоподъемность у них очень большая. Они могут нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины, которые сделаны именно под сброс с беспилотных летательных аппаратов. Это серьезное грозное оружие. Оно точное. В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно. Ну и плюс, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно», — объяснил Андрей Марочко. При этом подполковник подчеркнул, что Вооруженные силы России успевают засечь беспилотники ВСУ. «У нас есть наблюдательные посты, работает противовоздушная оборона и мы сбиваем эти квадрокоптеры, нанося урон противнику. Также сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами. Мы не стоим на месте и тем вызовам, которые сейчас возникают на линии боевого соприкосновения, даем адекватные ответы и делаем свои выводы», — добавил Марочко. Ранее о том, что ВСУ начали использовать заряженные минами беспилотники, рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков (позывной «Алабай»). Он отметил, что летательные аппараты способны переносить несколько 120-миллиметровых мин и выводить из строя российскую бронетехнику.