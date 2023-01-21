Подполковник Марочко раскрыл скрытую опасность украинских беспилотников

Подполковник НМ ЛНР Марочко: беспилотники ВСУ не видно и не слышно

21 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Беспилотники ВСУ очень точны, отметил Андрей Марочко Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ стали активнее применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, которые сложно засечь на большой высоте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко. «Мы отмечаем использование крупных беспилотных летательных аппаратов, типа квадрокоптера, но с большим количеством лопастей. Грузоподъемность у них очень большая. Они могут нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины, которые сделаны именно под сброс с беспилотных летательных аппаратов. Это серьезное грозное оружие. Оно точное. В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно. Ну и плюс, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно», — объяснил Андрей Марочко. При этом подполковник подчеркнул, что Вооруженные силы России успевают засечь беспилотники ВСУ. «У нас есть наблюдательные посты, работает противовоздушная оборона и мы сбиваем эти квадрокоптеры, нанося урон противнику. Также сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами. Мы не стоим на месте и тем вызовам, которые сейчас возникают на линии боевого соприкосновения, даем адекватные ответы и делаем свои выводы», — добавил Марочко. Ранее о том, что ВСУ начали использовать заряженные минами беспилотники, рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков (позывной «Алабай»). Он отметил, что летательные аппараты способны переносить несколько 120-миллиметровых мин и выводить из строя российскую бронетехнику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ стали активнее применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, которые сложно засечь на большой высоте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко. «Мы отмечаем использование крупных беспилотных летательных аппаратов, типа квадрокоптера, но с большим количеством лопастей. Грузоподъемность у них очень большая. Они могут нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины, которые сделаны именно под сброс с беспилотных летательных аппаратов. Это серьезное грозное оружие. Оно точное. В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно. Ну и плюс, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно», — объяснил Андрей Марочко. При этом подполковник подчеркнул, что Вооруженные силы России успевают засечь беспилотники ВСУ. «У нас есть наблюдательные посты, работает противовоздушная оборона и мы сбиваем эти квадрокоптеры, нанося урон противнику. Также сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами. Мы не стоим на месте и тем вызовам, которые сейчас возникают на линии боевого соприкосновения, даем адекватные ответы и делаем свои выводы», — добавил Марочко. Ранее о том, что ВСУ начали использовать заряженные минами беспилотники, рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков (позывной «Алабай»). Он отметил, что летательные аппараты способны переносить несколько 120-миллиметровых мин и выводить из строя российскую бронетехнику.