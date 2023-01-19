В Новом Уренгое элитная квартира продается за 20 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира площадью 99 квадратных метров. Как отмечается в объявлении, размещенном на сайте Avito, для внутренней отделки использованы дорогостоящие материалы.

«Продается трехкомнатная квартира с выполненным индивидуальным дизайнерским эксклюзивным ремонтом! В квартире установлена импортная мебель, изготовленная из цельной древесины, раковины в ванной из натурального мрамора, стены квартиры облицованы высококлассной итальянской штукатуркой (венецианка, кракелюр, империале), а также индивидуальной фреской», — говорится в объявлении.

Кирпичный дом, в котором продается квартира расположен в микрорайоне Мирный, напротив парка «Дружба». Отмечается, что в квартире совмещенный санузел, гардеробная, кабинет, смежные комнаты с высотой потолков три метра. При продаже продавец может оставить определенную мебель и технику. Квартира в собственности двух совершеннолетних собственников и стоит 20 900 000 рублей.

Агентство пыталось связаться с продавцом по указанному в объявлении номеру телефона. На момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.

Также в Новом Уренгое за 27 миллионов рублей продают элитную квартиру с дизайнерским ремонтом. Сообщалось, что недвижимость очень популярна и имеет трех потенциальных покупателей.

В Новом Уренгое продается элитная квартира Avito

В Новом Уренгое продается элитная квартира Avito

В Новом Уренгое продается элитная квартира Avito

В Новом Уренгое продается элитная квартира Avito