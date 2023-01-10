В Новом Уренгое элитную квартиру продают за 27 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена элитная трехкомнатная квартира с брендовой мебелью. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Квартира состоит из трех спален, кухни-гостиной, гардеробной, двух санузлов. Вся мебель брендовая: „Шатура“, „Мария“, „Аэро“, „Командор“ — остается новому собственнику», — говорится в объявлении.

Отмечается, что ремонт в квартире выполнен по дизайнерскому проекту. Общая площадь квартиры 100 квадратных метров, площадь кухни 30 квадратных метров, раздельный санузел. Напольное покрытие ламинат и керамогранит, многоуровневые потолки с многофункциональным освещением. Квартира расположена на четвертом этаже девятиэтажного монолитного дома. Стоимость квартиры 27 миллионов рублей.

Агентству эксперт по недвижимости компании «Этажи» Регина Ащаулова рассказала, что на квартиру уже есть несколько потенциальных покупателей. «Квартира очень популярна, ею активно интересуются. На сегодняшний день есть три потенциальных покупателя, два из которых ждут одобрения ипотеки, а один — продажи имеющейся у него недвижимости. Интерес к ней вполне оправдан: новый дом, удобное расположение в районе с очень развитой инфраструктурой, современный ремонт. В квартире никто не проживал», — прокомментировала Ащаулова. Отмечается, что квартир с таким расположением и качеством ремонта на рынке единицы.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продается двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом за 22 миллиона рублей. В объявлении указано, что квартира предназначена для искушенных и любящих свой комфорт людей.

В Новом Уренгое продается элитная квартира за 27 млн рублей Avito

В Новом Уренгое продается элитная квартира за 27 млн рублей Avito

В Новом Уренгое продается элитная квартира за 27 млн рублей Avito

В Новом Уренгое продается элитная квартира за 27 млн рублей Avito