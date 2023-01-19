19 января 2023

Пермяк продает именной подарок Владимира Жириновского. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Подарок от Владимира Жириновского пермяк получил в 1996 году Фото:

Житель Перми выставил на продажу президентские именные часы Владимира Жириновского. В сервисе бесплатных объявлений продавец указал, что получил их в подарок от самого политика.

«Часы с портретом Жириновского, подаренные им лично в 1996 году, в честь участия в выборах. Есть индивидуальный номер и подпись. Отличный подарок, памятный сувенир и просто утилитарная хорошая вещь для фанатов ЛДПР и Вольфовича», — написал в объявлении продавец.

Он также добавил, что часы механические, в рабочем состоянии. С именным аксессуаром его владелец готов расстаться за 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает календарь 2008 года в виде водительских прав Жириновского. Товар выставлен на продажу за миллион рублей.

На часах от Жириновского есть индивидуальный номер и подпись
Фото:

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Житель Перми выставил на продажу президентские именные часы Владимира Жириновского. В сервисе бесплатных объявлений продавец указал, что получил их в подарок от самого политика. «Часы с портретом Жириновского, подаренные им лично в 1996 году, в честь участия в выборах. Есть индивидуальный номер и подпись. Отличный подарок, памятный сувенир и просто утилитарная хорошая вещь для фанатов ЛДПР и Вольфовича», — написал в объявлении продавец. Он также добавил, что часы механические, в рабочем состоянии. С именным аксессуаром его владелец готов расстаться за 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает календарь 2008 года в виде водительских прав Жириновского. Товар выставлен на продажу за миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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