Пермяк продает именной подарок Владимира Жириновского. Фото

20 января 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Подарок от Владимира Жириновского пермяк получил в 1996 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Перми выставил на продажу президентские именные часы Владимира Жириновского. В сервисе бесплатных объявлений продавец указал, что получил их в подарок от самого политика. «Часы с портретом Жириновского, подаренные им лично в 1996 году, в честь участия в выборах. Есть индивидуальный номер и подпись. Отличный подарок, памятный сувенир и просто утилитарная хорошая вещь для фанатов ЛДПР и Вольфовича», — написал в объявлении продавец. Он также добавил, что часы механические, в рабочем состоянии. С именным аксессуаром его владелец готов расстаться за 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает календарь 2008 года в виде водительских прав Жириновского. Товар выставлен на продажу за миллион рублей. На часах от Жириновского есть индивидуальный номер и подпись Фото: сайт «Авито»

Житель Перми выставил на продажу президентские именные часы Владимира Жириновского. В сервисе бесплатных объявлений продавец указал, что получил их в подарок от самого политика. «Часы с портретом Жириновского, подаренные им лично в 1996 году, в честь участия в выборах. Есть индивидуальный номер и подпись. Отличный подарок, памятный сувенир и просто утилитарная хорошая вещь для фанатов ЛДПР и Вольфовича», — написал в объявлении продавец. Он также добавил, что часы механические, в рабочем состоянии. С именным аксессуаром его владелец готов расстаться за 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает календарь 2008 года в виде водительских прав Жириновского. Товар выставлен на продажу за миллион рублей.