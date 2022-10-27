27 октября 2022

Пермяк продает права-календарь с Жириновским за миллион рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Продавец утверждает, что календарь приносит удачу Фото:

Житель Соликамска (Пермский край) продает календарь 2008 года в виде водительского удостоверения на имя Владимира Жириновского. Объявление о продаже он выставил на avito.ru.

«Календарь-водительское удостоверение. Талисман, приносит удачу. На нем изображение Владимира Жириновского В.В. Часть денег пойдет на благотворительность», — указал автор.

За такой календарь автор объявления просит миллион рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продавал редкую книгу с фотографиями Путина. За нее он просил десять тысяч рублей.

Стоит отметить, что «права» выданы в Пермской области

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Житель Соликамска (Пермский край) продает календарь 2008 года в виде водительского удостоверения на имя Владимира Жириновского. Объявление о продаже он выставил на avito.ru. «Календарь-водительское удостоверение. Талисман, приносит удачу. На нем изображение Владимира Жириновского В.В. Часть денег пойдет на благотворительность», — указал автор. За такой календарь автор объявления просит миллион рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продавал редкую книгу с фотографиями Путина. За нее он просил десять тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...