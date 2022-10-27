Продавец утверждает, что календарь приносит удачу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Соликамска (Пермский край) продает календарь 2008 года в виде водительского удостоверения на имя Владимира Жириновского. Объявление о продаже он выставил на avito.ru.

«Календарь-водительское удостоверение. Талисман, приносит удачу. На нем изображение Владимира Жириновского В.В. Часть денег пойдет на благотворительность», — указал автор.

За такой календарь автор объявления просит миллион рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продавал редкую книгу с фотографиями Путина. За нее он просил десять тысяч рублей.