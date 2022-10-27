Продавец утверждает, что календарь приносит удачу
Житель Соликамска (Пермский край) продает календарь 2008 года в виде водительского удостоверения на имя Владимира Жириновского. Объявление о продаже он выставил на avito.ru.
«Календарь-водительское удостоверение. Талисман, приносит удачу. На нем изображение Владимира Жириновского В.В. Часть денег пойдет на благотворительность», — указал автор.
За такой календарь автор объявления просит миллион рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продавал редкую книгу с фотографиями Путина. За нее он просил десять тысяч рублей.
Стоит отметить, что «права» выданы в Пермской области
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