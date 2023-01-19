19 января 2023
18 января 2023

Власти в ЯНАО нашли замену главному деятелю культуры. Инсайд

Власти Нового Уренгоя назначили директора Централизованной клубной системы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
Семен Богданов лишился поста руководителя, потому что с ним не продлили контракт Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) на место руководителя Централизованной клубной системы и директора ГДК «Октябрь» Семена Богданова назначили его заместителя — Лилию Иллеш. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Лилию Иллеш назначили вместо Семена Богданова», — сообщил агентству инсайдер. По словам собеседника, назначение произошло на днях. «Временно ли Иллеш заняла пост или официально стала новым руководителем — пока неизвестно», — отметил источник. Иллеш была замдиректора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Семену Богданову не продлили контракт. Руководителем ГДК «Октябрь» он проработал более двух лет.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Новом Уренгое (ЯНАО) на место руководителя Централизованной клубной системы и директора ГДК «Октябрь» Семена Богданова назначили его заместителя — Лилию Иллеш. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Лилию Иллеш назначили вместо Семена Богданова», — сообщил агентству инсайдер. По словам собеседника, назначение произошло на днях. «Временно ли Иллеш заняла пост или официально стала новым руководителем — пока неизвестно», — отметил источник. Иллеш была замдиректора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности. В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Семену Богданову не продлили контракт. Руководителем ГДК «Октябрь» он проработал более двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...