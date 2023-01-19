Власти Нового Уренгоя назначили директора Централизованной клубной системы

Семен Богданов лишился поста руководителя, потому что с ним не продлили контракт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) на место руководителя Централизованной клубной системы и директора ГДК «Октябрь» Семена Богданова назначили его заместителя — Лилию Иллеш. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Лилию Иллеш назначили вместо Семена Богданова», — сообщил агентству инсайдер. По словам собеседника, назначение произошло на днях. «Временно ли Иллеш заняла пост или официально стала новым руководителем — пока неизвестно», — отметил источник. Иллеш была замдиректора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Семену Богданову не продлили контракт. Руководителем ГДК «Октябрь» он проработал более двух лет.