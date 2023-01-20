Читатели Daily Mail высмеяли Зеленского за сомнения в существовании Путина

20 января 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Комментаторы заявили, что Владимир Зеленский теряет доверие к своей персоне Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Читатели Daily Mail обсмеяли президента Украины Владимира Зеленского после того, как он усомнился в существовании главы РФ Владимира Путина. В ответ комментаторы подвергли сомнению и существование украинского лидера. «Не уверен, что это Зеленский на видео, похоже на компьютерную графику», написал Reverend.I.M.Jolly в комментариях , предположив, что украинского лидера уже нет в живых. Его поддержал chaz, заявив, что уже и не ясно, находится ли сейчас Зеленский на Украине. Кто-то припомнил слухи об употреблении президентом Украины запрещенных веществ. «Зеленский решил вспомнить свое клоунское прошлое, нюхнул две ложки колумбийского порошка и выдавил из себя, как ему показалось, безудержный „юмор“», — заявил Questy. Он также отметил, что главе государства необходима помощь нарколога. С ним солидарен SunakIsUSALapdog, который в шутку написал, что «новый белый порошок» Зеленского уже не соответствует былому качеству. Afrikan подчеркнул, что глава Украины уже начал терять к себе доверие. «Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. «Он никогда не должен был быть политиком», — заключил читатель. Ранее Зеленский во время «Украинского завтрака» в Давосе заявил, что не уверен в существовании Путина, который постоянно появляется на фоне хромакея. Также президент Украины добавил, что не понимает, с кем в итоге проводить переговоры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели Daily Mail обсмеяли президента Украины Владимира Зеленского после того, как он усомнился в существовании главы РФ Владимира Путина. В ответ комментаторы подвергли сомнению и существование украинского лидера. «Не уверен, что это Зеленский на видео, похоже на компьютерную графику», написал Reverend.I.M.Jolly в комментариях, предположив, что украинского лидера уже нет в живых. Его поддержал chaz, заявив, что уже и не ясно, находится ли сейчас Зеленский на Украине. Кто-то припомнил слухи об употреблении президентом Украины запрещенных веществ. «Зеленский решил вспомнить свое клоунское прошлое, нюхнул две ложки колумбийского порошка и выдавил из себя, как ему показалось, безудержный „юмор“», — заявил Questy. Он также отметил, что главе государства необходима помощь нарколога. С ним солидарен SunakIsUSALapdog, который в шутку написал, что «новый белый порошок» Зеленского уже не соответствует былому качеству. Afrikan подчеркнул, что глава Украины уже начал терять к себе доверие. «Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. «Он никогда не должен был быть политиком», — заключил читатель. Ранее Зеленский во время «Украинского завтрака» в Давосе заявил, что не уверен в существовании Путина, который постоянно появляется на фоне хромакея. Также президент Украины добавил, что не понимает, с кем в итоге проводить переговоры.