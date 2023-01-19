Экс-мэра Челябинска заставят полностью отбыть срок в колонии

20 января 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Евгений Тефтелев проведет в колонии еще больше двух месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев Экс-мэру Челябинска и бывшему вице-губернатору Челябинской региона Евгению Тефтелеву придется полностью отбыть срок наказания, отмеренный ему приговором за получение взятки. Такое решение принял 20 января Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию его адвоката. «Прокурор в суде апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции. Он просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу адвоката в интересах осужденного Тефтелева без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуря Челябинской области. Защита Тефтелева настаивала, что из-за долгого пребывания в СИЗО экс-мэр не мог трудоустроиться (это было одним из оснований отказа Кыштымского суда на его ходатайство). Областной суд счел этот аргумент недостаточно убедительным. Теперь ему придется находиться в колонии до 26 марта, когда истечет срок наказания. Сотрудники ФСБ задержали Тефтелева в декабре 2019 года в Магнитогорске, когда он уже ушел из власти. Ему инкриминировали вымогательство и получение взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. В октябре 2020 года Тефтелева приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Штраф Тефтелев погасил, долго оставался в СИЗО, а в июне 2022 года его перевели в колонию-поселение в Кыштыме. Он подавал ходатайство о замене оставшегося срока на исправительные работы, но Кыштымский городской суд это ходатайство отклонил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-мэру Челябинска и бывшему вице-губернатору Челябинской региона Евгению Тефтелеву придется полностью отбыть срок наказания, отмеренный ему приговором за получение взятки. Такое решение принял 20 января Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию его адвоката. «Прокурор в суде апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции. Он просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу адвоката в интересах осужденного Тефтелева без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуря Челябинской области. Защита Тефтелева настаивала, что из-за долгого пребывания в СИЗО экс-мэр не мог трудоустроиться (это было одним из оснований отказа Кыштымского суда на его ходатайство). Областной суд счел этот аргумент недостаточно убедительным. Теперь ему придется находиться в колонии до 26 марта, когда истечет срок наказания. Сотрудники ФСБ задержали Тефтелева в декабре 2019 года в Магнитогорске, когда он уже ушел из власти. Ему инкриминировали вымогательство и получение взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. В октябре 2020 года Тефтелева приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Штраф Тефтелев погасил, долго оставался в СИЗО, а в июне 2022 года его перевели в колонию-поселение в Кыштыме. Он подавал ходатайство о замене оставшегося срока на исправительные работы, но Кыштымский городской суд это ходатайство отклонил.