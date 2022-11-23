Суд обосновал отказ выпустить из колонии экс-мэра Челябинска Тефтелева

Суд отказался смягчить наказание экс-мэру Челябинска Тефтелеву за нежелание искупить вину трудом

За решеткой Евгению Тефтелеву суждено остаться еще на четыре месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кыштымский суд не счел возможным заменить оставшийся срок в колонии экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву более мягким наказанием за пассивность и нежелание искупить вину трудом. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о стремлении осужденного к исправлению, а не только о примерном соблюдении установленного порядка отбывания наказания, в период до августа 2022 года, не установлено. Осужденный Тефтелев Е. к труду не привлекался, поощрений не имел. Сведений о том, что Тефтелев Е. обращался к администрации ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области с заявлением о желании осуществлять трудовую деятельность, в материалах личного дела не имеется», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Там также отметили, что представленная исправительным учреждением характеристика свидетельствует о пассивном исполнении Тефтелевым требований внутреннего распорядка. Лишь в августе — то есть накануне подачи ходатайства — Тефтелев трудоустроился, в сентябре начал учиться специальности и в октябре получил первое поощрение администрации. Таким образом, «активное стремление к исправлению» он проявлял слишком мало времени — в связи с чем накануне его и оставили за решеткой.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Тефтелева в декабре 2019 года в Магнитогорске, когда он уже ушел из власти. Ему инкриминировали вымогательство и получение взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука, чья фирма получила муниципальный контракт на строительство образовательного центра в Челябинске. В октябре 2020 года Тефтелева приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. После этого бывший чиновник долго оставался в СИЗО, и лишь в июне 2022 года его перевели в колонию-поселение в Кыштыме. Срок наказания для Тефтелева истекает 26 марта 2022 года.