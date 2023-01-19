Пермяков начали обучать работе с дронами по программе, отработанной в зоне СВО

20 января 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Обучиться навыкам работы с дронами пожелали 60 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми ищут желающих получить навыки оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по программе, которая отработана в зоне проведения спецоперации. Набор проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Десятки человек уже изъявили желание пройти курс обучения. «Опрос по обучению операторов БПЛА проведен, поступило более 60 заявок. В воскресение, 22 января, будет выставлено расписание и набраны группы», — сообщают организаторы, поясняя, что программа рассчитана на пять дней и «отработана в условиях СВО». Она включает в себя как теоретические, так и практические занятия. Желающие узнают, как производить разведку и корректировку с помощью БПЛА, а также взаимодействовать со штурмовыми группами. Занятия будут проходить по выходным. Стоимость курса обучения составит 5-6 тыс рублей, однако организаторы поясняют, что могли бы проводить обучение бесплатно, но на полученные от занятий деньги необходимо закупить и обслуживать дроны. Также средства направят на закупку вещей, необходимых бойцам в зоне СВО. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» создан на базе патриотических православных клубов. В конце 2022 года он начал проводить курсы начальной-военной подготовки для всех желающих. Занятия посещают как мужчины, так и девушки, рассказывали URA.RU организаторы курсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми ищут желающих получить навыки оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по программе, которая отработана в зоне проведения спецоперации. Набор проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Десятки человек уже изъявили желание пройти курс обучения. «Опрос по обучению операторов БПЛА проведен, поступило более 60 заявок. В воскресение, 22 января, будет выставлено расписание и набраны группы», — сообщают организаторы, поясняя, что программа рассчитана на пять дней и «отработана в условиях СВО». Она включает в себя как теоретические, так и практические занятия. Желающие узнают, как производить разведку и корректировку с помощью БПЛА, а также взаимодействовать со штурмовыми группами. Занятия будут проходить по выходным. Стоимость курса обучения составит 5-6 тыс рублей, однако организаторы поясняют, что могли бы проводить обучение бесплатно, но на полученные от занятий деньги необходимо закупить и обслуживать дроны. Также средства направят на закупку вещей, необходимых бойцам в зоне СВО. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» создан на базе патриотических православных клубов. В конце 2022 года он начал проводить курсы начальной-военной подготовки для всех желающих. Занятия посещают как мужчины, так и девушки, рассказывали URA.RU организаторы курсов.