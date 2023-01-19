В Екатеринбурге начнут штурм ледового городка

20 января 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Ледовый городок на площади 1905 года закончит работу 22 января штурмом Владимир Жабриков © URA.RU Ледовый городок в Екатеринбурге завершит работу 22 января. Перед этим на площадке пройдет традиционный штурм ледового городка, сообщает пресс-служба городской администрации. «Программу откроет международный конкурс „Ледовое граффити“, который стартует в 10:00 часов 21 января. В этом году заявки на участие подали более 100 художников, участники создадут более 70 ледовых полотен. 22 января на площади 1905 года начнется в 11:00 с соревнований по альпинизму. Участники на скорость заберутся на специально построенную ледовую колонну высотой порядка 14 метров», — рассказали в мэрии. Попробовать себя в ледолазании смогут и горожане, за ними будут присматривать профессиональные спортсмены. Также на площади 1905 года пройдет еще несколько состязаний, закончится программа в 12:00 часов концертом. Ранее URA.RU сообщало, что ледовый городок должен был закрыться 15 января, но его работу продлили на неделю. Из-за сильного ветра городок закрывали на несколько дней.

Ледовый городок в Екатеринбурге завершит работу 22 января. Перед этим на площадке пройдет традиционный штурм ледового городка, сообщает пресс-служба городской администрации. «Программу откроет международный конкурс „Ледовое граффити“, который стартует в 10:00 часов 21 января. В этом году заявки на участие подали более 100 художников, участники создадут более 70 ледовых полотен. 22 января на площади 1905 года начнется в 11:00 с соревнований по альпинизму. Участники на скорость заберутся на специально построенную ледовую колонну высотой порядка 14 метров», — рассказали в мэрии. Попробовать себя в ледолазании смогут и горожане, за ними будут присматривать профессиональные спортсмены. Также на площади 1905 года пройдет еще несколько состязаний, закончится программа в 12:00 часов концертом. Ранее URA.RU сообщало, что ледовый городок должен был закрыться 15 января, но его работу продлили на неделю. Из-за сильного ветра городок закрывали на несколько дней.