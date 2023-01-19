19 января 2023

В Екатеринбурге начнут штурм ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , ледовый городок, площадь1905 года
Ледовый городок на площади 1905 года закончит работу 22 января штурмом

Ледовый городок в Екатеринбурге завершит работу 22 января. Перед этим на площадке пройдет традиционный штурм ледового городка, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Программу откроет международный конкурс „Ледовое граффити“, который стартует в 10:00 часов 21 января. В этом году заявки на участие подали более 100 художников, участники создадут более 70 ледовых полотен. 22 января на площади 1905 года начнется в 11:00 с соревнований по альпинизму. Участники на скорость заберутся на специально построенную ледовую колонну высотой порядка 14 метров», — рассказали в мэрии.

Попробовать себя в ледолазании смогут и горожане, за ними будут присматривать профессиональные спортсмены. Также на площади 1905 года пройдет еще несколько состязаний, закончится программа в 12:00 часов концертом.

Ранее URA.RU сообщало, что ледовый городок должен был закрыться 15 января, но его работу продлили на неделю. Из-за сильного ветра городок закрывали на несколько дней.

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Ледовый городок в Екатеринбурге завершит работу 22 января. Перед этим на площадке пройдет традиционный штурм ледового городка, сообщает пресс-служба городской администрации. «Программу откроет международный конкурс „Ледовое граффити“, который стартует в 10:00 часов 21 января. В этом году заявки на участие подали более 100 художников, участники создадут более 70 ледовых полотен. 22 января на площади 1905 года начнется в 11:00 с соревнований по альпинизму. Участники на скорость заберутся на специально построенную ледовую колонну высотой порядка 14 метров», — рассказали в мэрии. Попробовать себя в ледолазании смогут и горожане, за ними будут присматривать профессиональные спортсмены. Также на площади 1905 года пройдет еще несколько состязаний, закончится программа в 12:00 часов концертом. Ранее URA.RU сообщало, что ледовый городок должен был закрыться 15 января, но его работу продлили на неделю. Из-за сильного ветра городок закрывали на несколько дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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