19 января 2023

Тюменский избирком вводит новый запрет для иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение избиркомов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области по выборам губернатора ТО. Тюмень, халин игорь, гиберт андрей, павкин андрей, избирком тюменской области
В составе тюменского избиркома не будет иноагентов Фото:

Граждане РФ, признанные иноагентами, не смогут получить статус члена избирательной комиссии Тюменской области с решающим голосом. Соответствующий законопроект, внесенный региональным избиркомом, опубликован на сайте Тюменской областной думы.

«В статье 4 закона „Об избирательной комиссии Тюменской области: часть 1 дополнить пунктом ‚о‘ следующего содержания: ‚о) лица, включенные в реестр иностранных агентов‘, — говорится в документе. В указанной статье перечисляются лица, которые не могут получить статус члена избиркома с правом решающего голоса. В их число входят, например: депутаты, губернатор, судьи и др.

Законопроект внесен в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

Ранее URA.RU писало об ограничениях для иноагентов, введенных в других регионах России. В частности, в Пермском крае им запрещено спонсировать кандидатов в депутаты.

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Граждане РФ, признанные иноагентами, не смогут получить статус члена избирательной комиссии Тюменской области с решающим голосом. Соответствующий законопроект, внесенный региональным избиркомом, опубликован на сайте Тюменской областной думы. «В статье 4 закона „Об избирательной комиссии Тюменской области: часть 1 дополнить пунктом ‚о‘ следующего содержания: ‚о) лица, включенные в реестр иностранных агентов‘, — говорится в документе. В указанной статье перечисляются лица, которые не могут получить статус члена избиркома с правом решающего голоса. В их число входят, например: депутаты, губернатор, судьи и др. Законопроект внесен в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний. Ранее URA.RU писало об ограничениях для иноагентов, введенных в других регионах России. В частности, в Пермском крае им запрещено спонсировать кандидатов в депутаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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