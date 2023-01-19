Тюменский избирком вводит новый запрет для иноагентов

Граждане РФ, признанные иноагентами, не смогут получить статус члена избирательной комиссии Тюменской области с решающим голосом. Соответствующий законопроект, внесенный региональным избиркомом, опубликован на сайте Тюменской областной думы.
«В статье 4 закона „Об избирательной комиссии Тюменской области: часть 1 дополнить пунктом ‚о‘ следующего содержания: ‚о) лица, включенные в реестр иностранных агентов‘, — говорится в документе. В указанной статье перечисляются лица, которые не могут получить статус члена избиркома с правом решающего голоса. В их число входят, например: депутаты, губернатор, судьи и др.
Законопроект внесен в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.
Ранее URA.RU писало об ограничениях для иноагентов, введенных в других регионах России. В частности, в Пермском крае им запрещено спонсировать кандидатов в депутаты.
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