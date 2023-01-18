18 января 2023

Иноагентам в Пермском крае запретили заниматься выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, голосование, кабинка для голосования, выборы 2021
Иноагенты не смогут работать в составе избиркомов Фото:

Заксобрание Пермского края приняло законопроект, который запрещает иноагентам работать в составе избирательных комиссий и спонсировать кандидатов. Об этом в своем telegram-канале сообщает крайизбирком.

«Предлагаемыми новациями, лица, признанные иностранными агентами, не могут быть членами комиссий. В случае включения члена комиссии с правом решающего голоса в реестр иностранных агентов, его полномочия прекращаются немедленно. Также физическим лицам, являющимся иностранными агентами, запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды», — говорится в сообщении.

Законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Он также предусматривает увеличение количества труднодоступных и отдаленных местностей в Пермском крае: в перечень включены три территории. Законопроект был внесен в декабре 2022 года. Второе чтение запланировано на февраль.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Заксобрание Пермского края приняло законопроект, который запрещает иноагентам работать в составе избирательных комиссий и спонсировать кандидатов. Об этом в своем telegram-канале сообщает крайизбирком. «Предлагаемыми новациями, лица, признанные иностранными агентами, не могут быть членами комиссий. В случае включения члена комиссии с правом решающего голоса в реестр иностранных агентов, его полномочия прекращаются немедленно. Также физическим лицам, являющимся иностранными агентами, запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды», — говорится в сообщении. Законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Он также предусматривает увеличение количества труднодоступных и отдаленных местностей в Пермском крае: в перечень включены три территории. Законопроект был внесен в декабре 2022 года. Второе чтение запланировано на февраль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...