Иноагентам в Пермском крае запретили заниматься выборами

19 января 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Иноагенты не смогут работать в составе избиркомов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Заксобрание Пермского края приняло законопроект, который запрещает иноагентам работать в составе избирательных комиссий и спонсировать кандидатов. Об этом в своем telegram-канале сообщает крайизбирком. «Предлагаемыми новациями, лица, признанные иностранными агентами, не могут быть членами комиссий. В случае включения члена комиссии с правом решающего голоса в реестр иностранных агентов, его полномочия прекращаются немедленно. Также физическим лицам, являющимся иностранными агентами, запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды», — говорится в сообщении. Законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Он также предусматривает увеличение количества труднодоступных и отдаленных местностей в Пермском крае: в перечень включены три территории. Законопроект был внесен в декабре 2022 года. Второе чтение запланировано на февраль.

Заксобрание Пермского края приняло законопроект, который запрещает иноагентам работать в составе избирательных комиссий и спонсировать кандидатов. Об этом в своем telegram-канале сообщает крайизбирком. «Предлагаемыми новациями, лица, признанные иностранными агентами, не могут быть членами комиссий. В случае включения члена комиссии с правом решающего голоса в реестр иностранных агентов, его полномочия прекращаются немедленно. Также физическим лицам, являющимся иностранными агентами, запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды», — говорится в сообщении. Законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Он также предусматривает увеличение количества труднодоступных и отдаленных местностей в Пермском крае: в перечень включены три территории. Законопроект был внесен в декабре 2022 года. Второе чтение запланировано на февраль.