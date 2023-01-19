В курганской области предлагают ввести сухой закон по выходным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель проекта «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов написал президенту России Владимиру Путину и попросил ввести сухой закон в Курганской области и в других регионах Урала. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Курганская область входит в тройку самых пьющих регионов страны. Спаивание в УрФО по прежнему зашкаливает, это нужно прекращать. Поэтому написал на днях президенту Владимиру Путину письмо с просьбой помочь ввести сухой закон в Свердловской, Челябинской и Курганской областях», — говорит Тумашов. Он отметил, что для начала нужно ввести ограничения на продажу и употребления алкоголя в праздничные и воскресные дни в регионах.

В ответ на его обращение в управлении президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций сообщили, что данный вопрос входит в компетенции региональных правительств. Управление перенаправило обращение к ним. Редакция URA.RU также направила запрос в правительство области. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что по итогам 2022 года Курганская область заняла третье место в антирейтинге «Трезвой России». На первом и втором месте оказались Сахалинская область и Чукотский автономный округ. При этом глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев опроверг эти данные, заявив, что в статистику региона входят не только уже болеющие алкоголизмом люди, но и лица из зоны риска.

Обращение о введениии сухого закона в регионе управление президента РФ перенаправило в правительство Курганской области Фото: предоставлено Андреем Тумашовым