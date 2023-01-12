Тюменская компания будет поставлять соки в Турцию

Соглашение о сотрудничестве стороны заключили на тюменском экспортном форуме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководитель тюменской компании по производству соков готовится к поездке в Турцию. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева. По ее мнению, в этой поездке будут выбраны торговые помещения для тюменской продукции.

«Директор компании рассказал, что собирается лететь в Турцию, просил помощи с трансфером. Предварительные договоренности у сторон были достигнуты еще на экспортном форуме в декабре прошлого года, теперь будет обсуждаться уже конкретика», — пояснила агентству Ульянцева.

Название фирмы в торгово-промышленной палате пока не разглашают — до подписания окончательных контрактов эта информация считается коммерческой тайной. Известно, что в Тюмени работает больше десятка компаний по производству соков, среди них — и представители крупных федеральных брендов. Однако речь идет именно о местном производителе, сообщает Ульянцева. Предполагается, что во время поездки стороны заключат итоговые соглашения.

Ранее URA.RU рассказало, какие тюменские товары интересуют турецких предпринимателей. В региональной торгово-промышленной палате уверены, что сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.