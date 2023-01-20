В Минобороны РФ заявили о взятии новой территории в Запорожье

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.
«На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.
Также армия РФ уничтожила ангар с украинским вооружением и техникой в районе населенного пункта Каменское. Сообщается, что украинская армия потеряла более 90 солдат, четыре бронемашины и три гаубицы на этом направлении.
Ранее военные РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожье. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что у ВСУ мало беспилотников и артиллерии, это может вынудить украинскую армию отступить.
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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ. Также армия РФ уничтожила ангар с украинским вооружением и техникой в районе населенного пункта Каменское. Сообщается, что украинская армия потеряла более 90 солдат, четыре бронемашины и три гаубицы на этом направлении. Ранее военные РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожье. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что у ВСУ мало беспилотников и артиллерии, это может вынудить украинскую армию отступить.