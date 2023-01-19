Рогов: силы РФ взяли под контроль 4 населенных пункта в Запорожской области 19 января 2023 в 21:54 Размер текста - 17 + Российские войска взяли 4 населенных пункта в Запорожье Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под городом Орехов в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, назвав это «локальным успехом». «Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех», — сказал Рогов в интервью ТАСС. По его словам, ВСУ не хватает артиллерии и беспилотников. Это может вынудить их отступить. Орехов находится у линии соприкосновения в подконтрольной Киеву части Запорожья. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ перешли в оборону в Запорожской области. Сейчас Украина утратила контроль над 70% региона. Российские военные взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под городом Орехов в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, назвав это «локальным успехом». «Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех», — сказал Рогов в интервью ТАСС. По его словам, ВСУ не хватает артиллерии и беспилотников. Это может вынудить их отступить. Орехов находится у линии соприкосновения в подконтрольной Киеву части Запорожья. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ перешли в оборону в Запорожской области. Сейчас Украина утратила контроль над 70% региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям