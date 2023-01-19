Рогов: силы РФ взяли под контроль 4 населенных пункта в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Российские войска взяли 4 населенных пункта в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под городом Орехов в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, назвав это «локальным успехом».

«Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех», — сказал Рогов в интервью ТАСС.

По его словам, ВСУ не хватает артиллерии и беспилотников. Это может вынудить их отступить. Орехов находится у линии соприкосновения в подконтрольной Киеву части Запорожья.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ перешли в оборону в Запорожской области. Сейчас Украина утратила контроль над 70% региона.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под городом Орехов в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, назвав это «локальным успехом». «Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех», — сказал Рогов в интервью ТАСС. По его словам, ВСУ не хватает артиллерии и беспилотников. Это может вынудить их отступить. Орехов находится у линии соприкосновения в подконтрольной Киеву части Запорожья. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ перешли в оборону в Запорожской области. Сейчас Украина утратила контроль над 70% региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...