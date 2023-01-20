Школьник из пермской глубинки выступит на шоу «Голос»

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Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, пение, вокал, студия звукозаписи
Максим не боится микрофона и уже записал несколько синглов Фото:

Максим Хрулев из Чернушки Пермского края принял участие в шоу «Голос. Дети». Вечером 20 января оно выйдет в эфире Первого канала. Как рассказал Максим, ему удалось попасть в последний выпуск «Слепых прослушиваний».

«Моя мечта сбылась! Мне посчастливилось попасть в последний, седьмой выпуск „Слепых прослушиваний. Голос. Дети 10“. Буду на сцене главного детского музыкального шоу страны», — написал школьник в социальных сетях.

Эфир шоу состоится на Первом канале 20 января в 21:45. Ранее URA.RU рассказывало о пермской команде DS Crew, которая в итоге победила в финале шоу на ТНТ «Новые танцы».

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Максим Хрулев из Чернушки Пермского края принял участие в шоу «Голос. Дети». Вечером 20 января оно выйдет в эфире Первого канала. Как рассказал Максим, ему удалось попасть в последний выпуск «Слепых прослушиваний». «Моя мечта сбылась! Мне посчастливилось попасть в последний, седьмой выпуск „Слепых прослушиваний. Голос. Дети 10“. Буду на сцене главного детского музыкального шоу страны», — написал школьник в социальных сетях. Эфир шоу состоится на Первом канале 20 января в 21:45. Ранее URA.RU рассказывало о пермской команде DS Crew, которая в итоге победила в финале шоу на ТНТ «Новые танцы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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