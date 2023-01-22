Свердловчан держит в страхе мужчина, подглядывающий за детьми

Жители Североуральска пожаловались на подсматривающего за детьми мужчину

Местные жители Североуральска переживают за свою безопасность из-за вуайериста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Североуральска (Свердловская область) переживают за свою безопасность из-за мужчины, который следит за детьми и женщинами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали североуральцы.

«Мы замечали, как он не раз следил за детьми в окнах первых этажей. Каждый вечер заглядывает в окна. Недавно обнаружили, что он смотрел за четырьмя маленькими девочками. Если его замечают, то он убегает», — рассказал Геннадий Левашкин.

Жительница Североуральска Нина Лященко поделилась с корреспондентом агентства, как ей удалось скрыться от преследуемого. «Вечером в магазине „Светофор“ заметила, как за мной наблюдал мужчина, делая вид, что говорит по телефону. Выходя из магазина, я прибавила шаг, в конце концов побежала, а он за мной. Наконец-то повстречав людей, он скрылся. Со слезами на глазах я попросила проводить меня до центральной улицы, где было много людей. После этого меня встретил мой сын», — отметила женщина.

Она призналась, что не владела от страха ситуацией. По факту происшедшего Нина Лященко обратилась к сотрудникам полиции.

Корреспондент агентства связался с отделом МВД России Североуральска. Там комментировать данную ситуацию отказались.