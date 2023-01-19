Мизулина не стала жаловаться тюменскому губернатору на Инстасамку

Екатерина Мизулина не стала обращаться к Александру Моору с требованием отменить концерт Инстасамки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не направила губернатору Александру Моору обращение о запрете концерта певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой, уроженке Тобольска) в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства. Ранее общественница заявила, что будет требовать у глав субъектов РФ «отмены» певицы.

«Обращение руководителя „Лиги безопасного интернета“ Екатерины Мизулиной в адрес губернатора Тюменской области не поступало», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона. 11 января Мизулина записала видео, в котором заявила, что «в ближайшие дни» попросит глав регионов не разрешать певице Инстасамке проводить свои концерты в российских городах.

Выступление исполнительницы, чьей родиной является Тобольск Тюменской области, запланировано в столице региона в марте. Как заявляла Мизулина, в своих соцсетях Instasamka «рекламирует запрещенные вещества, а на ее концертах несовершеннолетние видят разврат».

В правительстве Тюменской области URA.RU пояснили, что запретить концерты или другую деятельность возможно лишь в случае выявления фактов нарушения установленных правовых норм. Однако решение о том, нарушает ли Инстасамка закон, могут принять только правоохранительные или контролирующие органы.