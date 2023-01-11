Мизулина пожалуется тюменскому губернатору Моору на Инстасамку

11 января 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина пообещала опубликовать ответы всех глав регионов, к которым она обратится из-за Инстасамки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина намерена обратиться к губернатору Александру Моору с предложением запретить в Тюмени проведение концерта певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом общественница заявила в своем telegram-канале. «Instasamka рекламирует магазины по продаже наркотиков. Ее концерты имеют множество нарушений, связанных с развратными действиями по отношению к несовершеннолетним. При этом продажа билетов осуществляется бесконтрольно: в зале находится большое количество детей. В ближайшие дни мы направим обращения губернаторам всех регионов, где планируются концерты, чтобы власти приняли меры по их ограничению», — заявила Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Концерт Instasamki (настоящее имя певицы — Дарья Зотеева) в Тюмени запланирован на 29 марта. Тюменская область для девушки является родной, так как исполнительница родилась в Тобольске. В своем telegram-канале Зотеева ответила на критику Мизулиной. «Мы специально для тура в России обновили каталог, едем с программой без мата. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок. Я вас услышала и все поняла уже давно. От меня подставы не ждите, я и моя команда соскучились по нашей аудитории и ничего кроме классной музыки и хорошего настроения с собой не везем!» — заявила певица. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, Instasamka планирует отыграть концерты и в других городах УрФО — Екатеринбурге, Челябинске и Перми. После анонса выступлений члены общественной организации «Отцы России» обратились к президенту страны Владимиру Путину, с требованием отменить концерты одиозной певицы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина намерена обратиться к губернатору Александру Моору с предложением запретить в Тюмени проведение концерта певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом общественница заявила в своем telegram-канале. «Instasamka рекламирует магазины по продаже наркотиков. Ее концерты имеют множество нарушений, связанных с развратными действиями по отношению к несовершеннолетним. При этом продажа билетов осуществляется бесконтрольно: в зале находится большое количество детей. В ближайшие дни мы направим обращения губернаторам всех регионов, где планируются концерты, чтобы власти приняли меры по их ограничению», — заявила Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Концерт Instasamki (настоящее имя певицы — Дарья Зотеева) в Тюмени запланирован на 29 марта. Тюменская область для девушки является родной, так как исполнительница родилась в Тобольске. В своем telegram-канале Зотеева ответила на критику Мизулиной. «Мы специально для тура в России обновили каталог, едем с программой без мата. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок. Я вас услышала и все поняла уже давно. От меня подставы не ждите, я и моя команда соскучились по нашей аудитории и ничего кроме классной музыки и хорошего настроения с собой не везем!» — заявила певица. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, Instasamka планирует отыграть концерты и в других городах УрФО — Екатеринбурге, Челябинске и Перми. После анонса выступлений члены общественной организации «Отцы России» обратились к президенту страны Владимиру Путину, с требованием отменить концерты одиозной певицы.